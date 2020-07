V Šmarju pri Jelšah je zaradi koronavirusa umrlo 38 ljudi #video

V Šmarju pri Jelšah so zadnji primer okužbe odkrili konec aprila, a je kraj še vedno, takoj za veliko večjo Ljubljano, na drugem mestu po številu potrjenih okužb. Virus je v občini z dobrimi deset tisoč prebivalci zahteval največ smrtnih žrtev, kar 38. Vse so bile zabeležene med stanovalci doma upokojencev. Česa vsega se lahko iz njihove zgodbe naučijo v Hrastniku in kako pomembna sta pri tem dobra organizacija in sodelovanje, preverja Uroš Maučec.