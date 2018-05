Prvi dan predčasnega glasovanja na referendumu glasovalo 0,17 odstotka volivcev

Prvi dan predčasnega glasovanja na ponovljenem referendumu o zakonu o drugem tiru je po podatkih okrajnih volilnih komisij glasovalo 2.920 volivcev oz. 0,17 odstotka vseh volilnih upravičencev. Predčasno glasovanje bo potekalo do četrtka, volivci lahko glas oddajo med 7. in 19. uro na sedežih okrajnih volilnih komisij.

Prvi dan predčasnega glasovanja na septembrskem prvem glasovanju na referendumu o zakonu o drugem tiru železniške proge med Koprom in Divačo je predčasno glasovalo 2.541 volivcev, kar je 0,15 odstotka vseh volilnih upravičencev, so še sporočili iz državne volilne komisije.

Predčasno glasovanje se je sicer začelo v torek in bo potekalo do četrtka na sedežih okrajnih volilnih komisij. Glasovanje poteka tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Bled, Cerknica, Dravograd in Metlika.

Predčasno glasovanje poteka na enak način, kot bo na dan referenduma. Volivci se morajo na volišču izkazati z osebnim dokumentom in se podpisati v volilni imenik. Glasujejo tako, da na glasovnici obkrožijo za ali proti.