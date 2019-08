Prva ženska, ki je s Pipistrelovim letalom sama preletela Tihi ocean

Aarohi Pandit je po poročanju tujih medijev vzletela iz mesta Unalakleet na Aljaski, pot pa končala v regiji Čukotka na vzhodu Rusije. Podvig ji je uspel v sklopu njene letalske poti okoli sveta, na kateri je do zdaj postavila še več drugih rekordov. Med drugim je kot prva ženska sama preletela Atlantski ocean in Grenlandijo.

"Let prek Pacifika je bil lepši od leta prek Atlantika in je bil nasploh eden mojih najboljših letov. Počaščena sem, da dosegam te rekorde za Indijo in vse ženske," je dejala.

Mlada pilotka leti s Pipistrelovim enomotornim letalom Sinus 912. Sprva je bila njena sopotnica prijateljica Keithair Misquitta, pozneje pa je morala Panditova nadaljevati sama, da je bilo v letalu dovolj prostora za rešilni čoln, zaloge kisika in druge potrebščine.

Tretja nesreča za Pipistrelovo letalo na električni pogon

Poleg dobrih novic je Pipistrel pred dnevi sicer zabeležil tudi eno slabšo. Prejšnji teden je namreč na Norveškem zasilno pristalo njihovo dvosedežno električno letalo, ki je bilo v lasti upravljavca norveških letališč Avinor. Pilotiral ga je direktor družbe Dag Falk-Petersen.

Iz Pipistrela so po dogodku za medije sporočili, da so aktivirali svojo skupino strokovnjakov in ponudili takojšnjo neposredno pomoč pri preiskavi vzrokov za neljubi dogodek. Prve ocene po njihovih navedbah kažejo na izgubo moči.

Kot so poudarili, poškodovanih ni bilo, kar potrjuje učinkovitost varnostnih mehanizmov v letalu. Ko sta bila letalo in posadka v vodi, prav tako ni prišlo do visokonapetostnega šoka. Poudarili so še, da je dogodek uradno kategoriziran kot incident in ne nesreča, saj je bil pristanek nadzorovan.

Za ta Pipistrelov model – do zdaj jih je bilo dobavljenih več kot 60 – je bila to tretja nesreča. Januarja je moralo letalo kmalu po vzletu prav tako zasilno pristati zaradi izgube moči, oktobra lani pa je strmoglavljenje v nepojasnjenih okoliščinah zahtevalo smrtno žrtev.