Prva dama Evropske komisije: Letos je božič drugačen

Dodala je, da se bo čez dva dni po Evropi začelo cepljenje proti novemu koronavirusu, in ko bo dovolj ljudi cepljenih, se bomo lahko začeli vračati k običajnemu življenju. "Do takrat ostanite zdravi. Vesel božič," je zapisala von der Leynova, ki se je v zadnjih dnevih ukvarjala predvsem s pogajanjem z Veliko Britanijo in njihovim izstopom iz Evropske unije. Več o tem tukaj.

This year, Christmas is different. But today my message is of hope: together we can beat this virus.



In just 2 days, vaccination will start across the EU.



Once enough people are vaccinated, we can start getting our normal lives back. Until then, stay safe.



Cepivo v Sloveniji jutri

Slovenija bo v soboto prejela 9750 odmerkov cepiva proti covid-19. Z njimi bodo v nedeljo cepili stanovalce domov za starejše, ki covid-19 še niso preboleli in so v cepljenje privolili. Ekipe za cepljenje so oblikovali zdravstveni domovi oz. koncesionarji, ki izvajajo zdravstvene storitve v domovih in imajo izkušnje z izvajanjem cepljenja, poroča STA.

Kot so spomnili na ministrstvu za zdravje, bo Slovenija skupaj z drugimi državami EU prejela prve odmerke cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha. V prvi pošiljki bo Slovenija prejela 9750 odmerkov cepiva, do konca leta pa predvidoma še 6825.

Cepivo bodo pripeljali v lekarno Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer bo ustrezno shranjeno na temperaturi minus 80 stopinj Celzija. Distribucijo cepiva od bolnišnične lekarne do domov za starejše občane, zdravstvenih domov in bolnišnic bo zagotovil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Prevoz cepiva bo organiziran v temperaturnem območju od dve do osem stopinj Celzija.

Skladno s strategijo cepljenja bodo prvi cepljeni stanovalci domov za starejše in tam zaposleni ter zdravstveni delavci.

Srbija začela cepiti že včeraj

Sicer pa so cepiti že začeli v Srbiji, kjer je sta se včeraj prvi cepila premierka Ana Brnabić in članica kriznega štaba za covid-19 Darija Kisić Tepavčević.

Srbija se je tako danes pridružila Veliki Britaniji, ZDA, Kanadi, Rusiji in drugim državam, kjer so že začeli množično cepljenje prebivalstva proti covid-19. V Evropski uniji bodo po napovedih začeli cepiti v nedeljo, poroča STA.