Prostora v domovih za starejše ni, v Vrtojbi pa je že skoraj desetletje prazen #video

Iskanje proste postelje v domovih za starejše je v Sloveniji misija nemogoče. Trenutno je med 21.039 posteljami prosta le ena, ob tem pa je še več kot 15 tisoč ljudi na čakalni vrsti.

V Vrtojbi, v neposredni bližini Šempetra pri Gorici pa med tem že deveto leto na odprtje čaka objekt, ki so ga načrtovali za dom starejših občanov, vendar ta še vedno ni odprl svojih vrat.

Plačali 4,2 milijona, želijo si 4,9 milijona evrov

DUTB je lastnik objekta v Vrtojbi postala leta 2015. Od takrat že več let neuspešno išče kupca. Foto: Anja Markovič Leta 2015 ga je na dražbi kupila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki pa zdaj že več let neuspešno išče novega lastnika. Za objekte, kjer je prostora za 120 ljudi, ob tem pa je še 38 oskrbovanih stanovanj, DUTB pričakuje 4,9 milijona evrov plus davek. To je 700 tisoč evrov več, kot so zanj plačali leta 2015.

Ob prodaji je bil župan občine Šempeter – Vrtojba Milan Turk zadovoljen in je upal, da se bo situacija z novim lastnik razpletla, vendar štiri leta kasneje dom še vedno sameva.

Še vedno manjka dokumentacija?

Kje se zapleta, da je skoraj dokončan dom še vedno prazen in brez novega lastnika? V njem manjka le še notranja ureditev in oprema. Neuradno je težava manjkajoča gradbena dokumentacija in uporabno dovoljenje, ki naj bi ga gradbinec Gradbeništvo Marc ponujalo po nerazumno visoki ceni.

Že pred leti so iz DUTB za Dnevnik dejali, da je prejšnji lastnik objekt kot pravna razmerja pustil v zelo neurejenem stanju.

Tako je objekt videti danes, 29. maja 2019. Foto: Anja Markovič

Dom je gradil Zavod za izgradnjo socialnega centra Vrtojba, v katerem je bila občina 45-odstoten lastnik, 55 odstotkov pa je pripadalo družbi Kampa, ki jo je obvladovalo Gradbeništvo Marc. Občina je v zavod vstopila z zemljiščem, ki je bilo ob gradnji vredno milijon evrov.

Stavba je navzven še vedno v dobrem stanju, iz njene notranjosti pa naj bi bilo odnesenih več stvari.

Zanimanje je, kupca še ni

Med tem DUTB v nekaj več kot štirih letih še ni našla novega kupca. Pravijo, da je iskanje novih kupcev zelo omejeno, saj je objekt zgrajen za specifične namene točno določenih ustanov.

"Zanimanje za nakup objektov za potrebe izvajanja dejavnosti oskrbe starejših občanov je sicer izkazalo več potencialnih interesentov, vendar do realizacije prodaje zaradi različnih zahtev kupcev za zdaj še ni prišlo," odgovarjajo na DUTB.

V zadnjih mesecih iščejo primerno rešitev v sodelovanju z občino in lokalnimi institucijami, ob tem pa ne izključujejo možnosti, da za kupca objekt tudi dokončajo.