Prostitutke iz Brazilije v Šibeniku najele apartma in prodajale svoje storitve

Policisti so zoper tri Brazilke vložili obtožbe in jim dali teden dni, da zapustijo Hrvaško.

Policisti so zoper tri Brazilke vložili obtožbe in jim dali teden dni, da zapustijo Hrvaško. Foto: Shutterstock

Eden izmed apartmajev v Šibeniku je postal zasebni bordel treh prostitutk iz Brazilije, poroča portal Šibenik In. Dekleta, stara med 20 in 24 let, ki so na spletu svoje storitve oglaševala pod imeni Pietra, Lizza in Patrizia, so v Šibeniku najela stanovanje, ne da bi lastnik vedel, kaj se v njem dogaja. Svoje storitve so s priloženim cenikom oglaševale na spletni strani Euro Girls Escort.

Dekleta je prijavil lastnik apartmaja, ki je opazil, da v njihovo stanovanje vstopa sumljiv moški. Na spletu je našel celo fotografije teh deklet in cenik oglaševanih storitev, s cenami med 200 in 260 evri na uro. Na spletni strani je našel tudi podroben opis, katere storitve so v ceno že vključene in kaj je treba doplačati.

Zoper dekleta so vložili obtožbe

Tiskovni predstavnik šibeniško-kninske policijske uprave Šime Pavić je za omenjeni portal povedal, da so na policiji obravnavali domneven primer organizirane prostitucije, ki pa so ga zavrgli. So pa zoper tri Brazilke vložili obtožbe in jim dali teden dni, da zapustijo Hrvaško.