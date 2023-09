Proračunska sredstva za znanost in inovacije nikoli višja

Naslednje leto načrtovana proračunska sredstva za znanost in inovacije so s skoraj 420 milijoni evrov višja kot kadarkoli prej, so sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Vlada je namreč na proračunski seji v četrtek povečala sredstva za znanost za dodatnih 30 milijonov evrov, so poudarili na ministrstvu.

Skupna sredstva integralnega proračuna ministrstva namenjena znanosti tako znašajo skoraj 420 milijonov evrov, so sporočili z ministrstva. Vlada se je za nadaljevanje in povečanje podpore znanosti in inovacijam odločila kljub zaostrenim javnofinančnim razmeram in reševanju posledic poplav, so v sporočilu za javnost povzeli ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča.

Sredstva je treba sedaj kar se da učinkovito porabiti

"Takšna usmeritev vlade in povečanje integralnih sredstev državnega proračuna v teh razmerah predstavlja za raziskovalne organizacije ter institucije znanstvenoraziskovalnega in inovacijskega ekosistema veliko odgovornost, da bodo sredstva učinkovito porabljena s kar največjim vplivom na razvoj gospodarstva in družbe kot celote," je dejal Papič.

Na ministrstvu so poudarili, da k področju raziskav in inovacij pristopajo koordinirano kot celotna vlada. Sredstva v višini 37 milijonov evrov bodo namreč temu področju namenili tudi drugi resorji, v precejšnjem delu tudi prek Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost RS (Aris), ki je bila letos ustanovljena z namenom, da se ta sredstva združujejo na enem mestu in da se tako zagotovi večja transparentnost, koordiniranost ter stabilnost financiranja.

Krepitev sodelovanja z gospodarstvom

V prihodnjih letih namerava ministrstvo s temi sredstvi krepiti sodelovanje z gospodarstvom ter vključitev znanosti in inovacij v razvojna prizadevanja Slovenije in krepiti stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Ob tem želijo podpirati mlajše raziskovalce in njihove samostojne kariere, privabiti odlične slovenske raziskovalce nazaj v državo in najuspešnejše med njimi podpirati tudi v mednarodnem prostoru, so našteli na ministrstvu.

Tematsko usmerjene inštrumente financiranja za razvoj konkurenčne prednosti pa nameravajo podpirati v skladu s strateškimi prioritetami države, so dodali.