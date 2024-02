Prometna nesreča na štajerski avtocesti. Nastaja zastoj.

Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice proti Mariboru. Na več odsekih med Celjem in Slovenskimi Konjicami nastajajo zastoji. Zamuda je približno 40 do 50 minut. Zaradi varnosti občasno zapirajo predora Pletovarje in Golo Rebro. Zastoji so tudi na cesti Celje – Vojnik in Stranice – Slovenske Konice.

Foto: Prometno-informacijski center