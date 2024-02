V prometni nesreči na Muti umrla 48-letna voznica

S Policijske uprave Celje so sporočili, da je nesrečo povzročila 48-letna voznica, ki je vozila iz smeri Radelj ob Dravi proti Dravogradu. V blagem desnem ovinku je zapeljala na nasprotni vozni pas in čelno trčila v tovorno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. 48-letnica je na kraju nesreče umrla. To je letošnja druga smrtna žrtev prometnih nesreč na območju PU Celje.

Ogleda kraja prometne nesreče sta se udeležili preiskovalna sodnica in državna tožilka.

Promet na tem odseku trenutno poteka izmenično enosmerno, so še sporočili s policije.