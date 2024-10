Promet na štajerki sproščen. Ugotovili so, kaj je bilo s sumljivim predmetom.

Mariborski policisti so sporočili, da so sumljiv predmet pod nadvozom avtoceste iz smeri Slivnice proti Rogozi, ki so ga našli okoli 11.40, ustrezno pregledali in ugotovili, da ne predstavlja nevarnosti za življenje ali premoženje ljudi. Na kraju še zbirajo obvestila, promet pa že poteka normalno.

Po končanih policijskih aktivnostih bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.

Spomnimo, operativno komunikacijski center so ob 11.40 obvestili, da so pod nadvozom avtoceste iz smeri Slivnice proti Rogozi opazili sumljiv predmet, zaradi česar je bila avtocesta A1 v obe smeri zaprta.

Policisti so bili na kraju in izvajali ukrepe za zavarovanje življenja in premoženja ljudi ter zbirali potrebna obvestila.

Policisti so vse voznike motornih vozil na avtocesti na omenjeni relaciji prosili, da upoštevajo obvestila, ki jih je dajal Dars, navodila policistov in postavljeno prometno signalizacijo.

Prometnoinformacijski center je v tem času voznike usmeril na obvoz po regionalni cesti med Rogoznico in Slivnico v obe smeri. Zastoji so bili od počivališča Maribor vzhod proti Rogozi.