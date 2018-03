Prnjatu ni uspelo. Sodili mu bodo na Hrvaškem.

Prnjat, še pravi Fabiani, odločitve ne komentira.

Prnjat, ki so ga 8. marca prijeli v Ljubljani v okviru mednarodne operacije Nana, se s predajo Hrvaški ne strinja, saj meni, da tam "zaradi medijske gonje in stigme, ki se ga drži kot obsojenca," ne bo deležen objektivne obravnave.

Hrvaška policija je v okviru mednarodne operacije Nana na Hrvaškem in v Sloveniji prijeli šest hrvaških državljanov, dva državljana Nizozemske ter enega Španca zaradi suma tihotapljenja mamil iz Južne Amerike v Evropo. V reškem pristanišču so zaplenili sto kilogramov kokaina, za tihotapljenje zasežene droge pa naj bi bil odgovoren prav Prnjat. Hrvat je pred leti zaradi preprodaje mamil že sedel v italijanskem zaporu.

Prnjata so ta mesec prijeli v Ljubljani. Foto: Planet TV

Hrvaška uspešno zahtevala izročitev svojega državljana

Hrvaška je zahtevala njegovo izročitev, ljubljansko okrožno sodišče je tej zahtevi pred dnevi ugodilo, a se je Prnjatov odvetnik Luka Fabiani na odločitev pritožil. Zdaj je ta postala pravnomočna, saj rednih pravnih sredstev ni več na voljo. Morebitna izredna, denimo zahteva za varstvo zakonitosti, pa izročitve ne zadržijo.

Prnjat se je rodil v BiH, v Zenici, po poročanju medijev je nato živel na Reki in v Nemčiji, pogosto naj bi ga videvali v Zagrebu in Dubrovniku. V svoje posle naj bi vpletel ženo (ki z otrokoma živiv Nemčiji) ter mater in sestro. Nanje naj bi prepisoval nepremičnine. Zato so hrvaški organi proti njemu in njegovi družini tudi sprožili postopek zaradi domnevnega pranja denarja.

Na banki v Sloveniji skoraj pet milijonov

Prnjat je zato imel na slovenskem bančnem računu deset let zamrznjenih 4,7 milijona evrov, a je zadnji rok, v katerem bi mu morala država dokazati nezakonitost premoženja, potekel lani, zato je sodišče premoženje moralo odmrzniti. V tem času je bil Prnjat v italijanskem zaporu.

Kot kaže, je nato svoje delovanje nato prenesel v Slovenijo, kjer se je letos ujel v prisluhe. "Kokain nam je nabavil Pablo, moj stari prijatelj, dal sem mu 300 tisočakov," naj bi Prnjat v ljubljanskem hotelu Union 11. februarja dejal 58-letnemu Nizozemcu Marionu Boetu in leto dni starejšemu Zagrebčanu Damirju Družiniću. Z njim naj bi organiziral dobavo večje količine kokaina iz Južne Amerike.

Za njegovo domnevno vpletenost v mamilarske posle mu bodo očitno sodili na Hrvaškem.