Kdo je "hrvaški Escobar", ki so ga ujeli v Sloveniji?

Za 47-letnega Stjepana Prnjata slovenska javnost do prejšnjega petka pravzaprav ni slišala. Zdaj pa se kaže, da naj bi bil Prinjat med višje rangiranimi narkovodji, hrvaški mediji so mu že pred časom nadeli vzdevek "hrvaški Escobar". Odgovoren naj bi bil za tihotapljenje 100 kilogramov kokaina, ki so ga prejšnji teden v okviru mednarodne operacije Nana zasegli v reškem pristanišču.

Konec tega tedna bo morda že znano, ali bo slovensko sodišče Prnjata predalo hrvaškemu pravosodju. Osumljenec si izročitve na Hrvaško ne želi.

"Prepričan je, da na Hrvaškem ne bi bil deležen tako objektivnega sojenja kot v Sloveniji," je v pogovoru za Planet TV dejal Luka Fabiani, Prnjatov odvetnik.

Fabiani ovir, zakaj Prnjata ne bi obravnavali v Sloveniji, ne vidi. "To je zdaj stvar dogovora med sodišči oziroma tožilstvom. Če je del kaznivih dejanj, ki se mu jih očita, storil v Sloveniji, potem mu lahko sodijo tudi slovenska sodišča," je prepričan.

Več o "hrvaškem Escobarju" si lahko ob 17.55 pogledate v oddaji Danes na Planet TV.

Za zdaj ni veliko govoril

Na slovenskih sodiščih Prnjat doslej ni veliko govoril. V petek se je pred preiskovalnim sodnikom branil z molkom."Pravzaprav se je pred preiskovalnim sodnikom izrekel le o tem, ali se strinja z izročitvijo Hrvaški ali ne. In on se s tem ne strinja. Več ni mogel povedati, saj z nekaterimi očitki niti ni bil seznanjen," še pravi Fabiani.

In kako se Hrvat, ki je desetletje preživel v italijanskem zaporu, počuti na Povšetovi? "Zelo korektno ga obravnavajo, tako da se nič ne pritožuje. Pravi, da so razmere v Sloveniji dobro urejene," je še dejal odvetnik.

Prnjat naj bi imel samo na računu v Sloveniji pet milijonov evrov.

Prnjat v italijanskem dokumentarnem filmu Meno male è Lunedì iz leta 2014. Foto: Vimeo.com

V svoje posle naj bi vpletel tudi ženo

Rodil se je v BiH, v Zanici, po poročanju medijev je nato živel na Reki in v Nemčiji, pogosto naj bi ga videvali v Zagrebu in Dubrovniku. V svoje posle naj bi vpletel ženo (ki naj bi z otrokoma živela v Nemčiji) ter mater in sestro. Nanje naj bi prepisoval nepremičnine. Zato so hrvaški organi proti njemu in njegovi družini tudi sprožili postopek zaradi domnevnega pranja denarja.

Sprva so ga hrvaški organi iskali s tiralico in zahtevo za preiskovalni pripor, a je njegovemu odvetniku Ljubu Pavasoviču Viskoviću uspelo doseči, da se je Prnjat branil s prostosti, saj naj ne bi bil begosumen.

Kot kaže, je svoje delovanje nato prenesel v sosednjo Slovenijo, kjer se je letos ujel v prisluhe. "Kokain nam je nabavil Pablo, moj stari prijatelj, dal sem mu 300 tisočakov," naj bi Prnjat v ljubljanskem hotelu Union 11. februarja dejal 58-letnemu Nizozemcu Marionu Boetu in leto dni starejšemu Zagrebčanu Damirju Družiniću. Z njim naj bi organiziral dobavo večje količine kokaina iz Južne Amerike.

Prnjaku naj bi slovenska policija prisluškovala od konca lanskega leta. In slišane informacije so se izkazale še za kako resnične. Tretjega marca je v reško pristanišče iz Paname priplula tovorna ladja s prav posebno pošiljko. Policisti so nato v sredo preiskali enega od zabojnikov, v katerem je bilo 20 ton mešanih kovinskih odpadkov. V njem so našli 100 zavitkov s skupno 100 kilogrami kokaina. Prav to drogo naj bi Prnjatova združba za 300 tisočakov kupila v Panami.

Stekle so aretacije, 13 osumljencev različnih narodnosti so prijeli na Reki, v Zagrebu, Malem Lošinju, Frankfurtu, Amsterdamu in Ljubljani. Prnjaka so v petek zgodaj popoldne pripeljali pred ljubljanskega preiskovalnega sodnika, ta mu je odredil pripor. Njegov odvetnik se je na pripor pritožil, Prnjak pa nasprotuje tudi izročitvi Hrvaški.

Zanimivo, Stjepan Prnjat kot zapornik nastopa v italijanskem dokumentarnem filmu Meno male è Lunedì iz leta 2014 (Še dobro, da je ponedeljek). V njem so prikazani zaporniki, ki delajo v kovinostrugarski delavnici, preurejeni iz telovadnice. Prnjat je bil namreč zaradi tihotapljenja kokaina desetletje zaprt v Italiji.