Kje so "slovenski" milijoni hrvaškega Escobarja?

Hrvaški Escobar Stjepan Prnjat je imel na slovenskem bančnem računu deset let zamrznjenih 4,7 milijona evrov, so za Siol.net potrdili na ljubljanskem okrožnem sodišču. Zadnji rok, v katerem bi mu morala država dokazati nezakonitost premoženja, je potekel lani, zato je sodišče premoženje moralo odmrzniti.

Denar naj bi bil po poročanju medijev na računu Abanke, kar smo želeli preveriti. Zanimalo nas je tudi, ali je denar še na tem računu, ali se jim vsota ni zdela sumljiva in ali so bili kdaj v zvezi s to zgodbo v stiku z uradom za preprečevanje pranja denarja.

V banki obstoja računa niso zanikali, dejali so, da nam informacij o konkretnih strankah in postopkih ne morejo razkriti, ker gre za poslovno skrivnost. Zatrdili so, da pri njih dosledno izvajajo vse predpisane postopke s področja preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma.

Tudi odgovor s specializiranega tožilstva, ki usmerja tokratni postopek zoper Prnjata v Sloveniji, je skop. Želeli smo poizvedeti, ali bo tožilstvo zahtevalo novo zamrznitev premoženja (oziroma ali to sploh lahko stori). Sporočili so le, da je zadeva v fazi predkazenskega postopka in da zaradi interesa preiskave več informacij ne morejo posredovati.

Danes smo se zaman poskušali dokopati tudi do pojasnil Prnjatovega slovenskega zagovornika Luke Fabianija.

Prnjat je bil zaradi trgovanja z mamili že zaprt v Italiji. Nastopil je tudi v dokumentarnem filmu o zaporniškem delu. Foto: Vimeo.com

Denar zamrznjen celo desetletje

Slovensko sodišče je Prnjatu premoženje zamrznilo leta 2007, ko so ga že prijeli zaradi mamilarskih poslov, nato pa je skoraj desetletje preživel za zapahi v Italiji. Od leta 1990 do leta 2007 je bil Prnjat po podatkih hrvaških medijev nezaposlen, kljub temu pa je služil bajne vsote. Denar s slovenskega računa naj bi zaslužil s prodajo neke vile. Tako je vsaj sam zatrjeval.

Organiziral naj bi prevoz kokaina

Za 47-letnega Stjepana Prnjata slovenska javnost do prejšnjega petka pravzaprav ni slišala. Zdaj se kaže, da naj bi bil Prinjat med višje rangiranimi narkovodji. Hrvaški mediji so mu že pred časom nadeli vzdevek hrvaški Escobar. Odgovoren naj bi bil za tihotapljenje 100 kilogramov kokaina, ki so ga prejšnji teden v okviru mednarodne operacije Nana zasegli v reškem pristanišču.

Prnjat naj bi se izdal s stavkom: "Kokain nam je nabavil Pablo, moj stari prijatelj, dal sem mu 300 tisočakov." To je v prisluhe ujela policija. Prnjat naj bi to v ljubljanskem hotelu Union 11. februarja dejal 58-letnemu Nizozemcu Marionu Boetu in leto dni starejšemu Zagrebčanu Damirju Družiniću. Z njim naj bi organiziral dobavo večje količine kokaina iz Južne Amerike.

Prnjat si želi sojenja v Sloveniji

Prnjata so v petek pripeljali pred ljubljanskega preiskovalnega sodnika, ki mu je odredil pripor. Prnjatov odvetnik Fabiani se je na to odločitev pritožil, a razplet še ni znan. Prav tako še ni znano, ali bodo Prnjata slovenski organi predali hrvaškemu pravosodju. Sam bi raje videl, da mu sodijo v Sloveniji.