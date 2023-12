Priznanje predsednice republike za delo na področju pravic pravnici Katarini Bervar Sternad

Kot so spomnili, začetki delovanja prejemnice priznanja segajo na področje brezplačne pravne pomoči, njene izkušnje in delo pa so ključni, da se je leta 2021 oblikovala Pravna mreža za varstvo demokracije.

Kot so spomnili, začetki delovanja prejemnice priznanja segajo na področje brezplačne pravne pomoči, njene izkušnje in delo pa so ključni, da se je leta 2021 oblikovala Pravna mreža za varstvo demokracije. Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pravnici Katarini Bervar Sternad podelila priznanje za delo na področju človekovih pravic. Njeno delo zaznamuje predanost sooblikovanju družbe, ki dosledno spoštuje človekove pravice, pri tem pa teče maraton prek ovir in padcev, a odločno in z jasnim ciljem, so v uradu predsednice zapisali v utemeljitvi.

Priznanje predsednice republike za delo na področju varstva, zagotavljanja in uveljavljanja človekovih pravic ter prispevek h krepitvi družbene zavesti o pomenu varovanja človekovih pravic je sicer Pirc Musarjeva letos podelila prvič. "Še zlasti v času, v katerem smo, ko se srečujemo s številnimi izzivi na področju varovanja pravic, se mi zdi to pomemben prispevek k pozivanju h krepitvi družbene zavesti o pomenu varovanja človekovih pravic, ki so ključne za ohranjanje in utrjevanje demokracije, pravičnosti, stabilnosti, napredka in miru v svetu," je Pirc Musarjeva dejala v nagovoru danes zbranim na podelitvi priznanja.

Delo direktorice PIC - Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Bervar Sternadove temelji na neposrednem stiku s posamezniki iz ranljivih skupin, s socialno ogroženimi družinami ter z drugimi žrtvami diskriminacije in kršitev človekovih pravic. Ob konkretnih primerih kršitev človekovih pravic pa prepoznava sistemske pomanjkljivosti, na katere opozarja pristojne državne ustanove ter si prizadeva za njihovo odpravo, so v predsedničinem uradu utemeljili podelitev priznanja.

Njeni začetki segajo na področje brezplačne pravne pomoči

"Katarina Bervar Sternad teče maraton skozi številne vlade, različne odločevalce, prek ovir in padcev, a vselej odločno in z jasnim ciljem: da bi bili družba, ki dosledno spoštuje človekove pravice, kjer si vsi, še posebej pa ustanove, prizadevamo za njihovo varovanje in spoštovanje s posebnim tenkočutjem do pravic tistih, katerih glas v družbi je manj ali celo neslišan," so navedli.

Kot so spomnili, začetki delovanja prejemnice priznanja segajo na področje brezplačne pravne pomoči, njene izkušnje in delo pa so ključni, da se je leta 2021 oblikovala Pravna mreža za varstvo demokracije, ki se odziva in prispeva k ubranitvi načel pravne države in demokratične delitve oblasti v Sloveniji.

Je ena najvidnejših bork na področju preprečevanja nasilja

Prav tako je Bervar Sternadova tudi ena najvidnejših bork na področju preprečevanja nasilja nad ženskami in v družini, pobudnica in članica Mreže za otrokove pravice, sodelovala je tudi pri pripravi predloga zakona o varstvu pred diskriminacijo, so našteli v predsedničinem uradu. "Danes si brez uvidov, stališč in izkušenj prejemnice priznanja ni mogoče zamisliti strokovnega pogovora o stanju človekovih pravic in potrebnih sistemskih izboljšavah," so še izpostavili.

Predsednica priznanje podeljuje ob mednarodnem dnevu človekovih pravic, ki ga sicer obeležujemo 10. decembra. Letos je potekal pod geslom Svoboda, enakost in pravica za vse. Združeni narodi (ZN) so v ospredje postavili 75. obletnico sprejetja splošne deklaracije človekovih pravic, ki je prvič na univerzalni ravni zapisala pravice in svoboščine vseh ljudi ne glede na njihove okoliščine.