"Prižgi svečko za vlado Republike Slovenije. Ker ti ni vseeno." #foto

Pozno popoldne so na Trgu republike pred stavbo parlamenta zagorele sveče, ki so jih posamezniki prižigali v znak neodobravanja potez vlade. "To ni shod, to ni zborovanje, to ni druženje. To je prižig svečke ob smrti demokracije v Sloveniji," je zapisal avtor dogodka na Facebooku.

"Prižgi svečko za vlado Republike Slovenije. Ker ti ni vseeno," je še mogoče prebrati v vabilu. Svečke bodo med drugim gorele za vse ljudi, ki ne bodo mogli plačevati položnic, bodo odpuščeni, delajo v prvih bojnih vrstah, jih skrbi blokada novinarjev do informacij in ki se bojijo, da bi bi bila Slovenska vojska prisiljena posredovati proti lastnemu narodu, so dodali pobudniki akcije, piše STA.

Ne želijo rušiti ali izpodbijati vlade

V vabilu so posameznike tudi pozivali, naj se ne zadržujejo na trgu, naj se ne pogovarjajo z drugimi, ampak zgolj prižgejo svečko, jo fotografirajo in objavijo na spletu ter nemudoma zapustijo Trg republike, da ne bi kršili zakonov.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Kot je poročal POP TV, se je nekaj deset posameznikov popoldne odzvalo tudi drugemu pozivu s Facebooka. V svojih avtomobilih, opremljenih s transparenti, so z vožnjo mimo parlamenta in trobljenjem vlado in politiko želeli ozavestiti, da "mora sprejemati odločitve, ki bodo rešile malo gospodarstvo in samozaposlene pred propadom", poroča STA.

Kot so zapisali v vabilu, ne želijo rušiti ali izpodbijati vlade. "V trenutnih razmerah moramo biti složni in naš namen je opozoriti politiko, naj pusti medsebojne zamere ob strani in več razmisleka in dejanj nameni najbolj ogroženim in najbolj ustvarjalnim v družbi, ki zdaj ne morejo služiti denarja, imajo pa ogromno stroškov," so opomnili, še navaja STA.