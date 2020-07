"Več lokalnih prenosov, manj uvoženih"

V torek so pri 1.112 testih potrdili 19 okužb z novim koronavirusom, kar je devet več kot v ponedeljek. Pet novih okužb so v torek potrdili v občini Velenje, dve v občini Hrastnik, po eno pa v občinah Ljubljana, Dravograd, Koper, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Kranj, Šentjur, Šentjernej, Kamnik, Jesenice, Mozirje in Šmartno ob Paki, kjer so okužbo potrdili sploh prvič.

Od tega gre za enajst lokalnih prenosov, pri enem primeru je bil vir neznan, pri enem je bila diagnoza potrjena v tujini, pri eni okužbi gre za primer, ki je povezan z uvoženim primerom, pet pa jih je še v epidemiološki preiskavi, je povedala epidemiologinja Marta Grgič Vitek.

Kot je še povedala epidemiologinja, je težko povedati, kakšen je trend, zaenkrat pa se zdi, da se situacija umirja, vendar številke še vedno vsak dan nihajo.