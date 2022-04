Priprli 39-letnega Mariborčana, ki je okradel 12 prodajaln

Mariborski policisti so v torek sporočili, da so prijeli in pridržali 39-letnega Mariborčana, ki je v Mariboru izvršil roparsko tatvino. Osumljenca so preiskali in ugotovili, da je v preteklosti izvršil kar 11 podobnih kaznivih dejanj.

V času pridržanja je policistom v kriminalistični preiskavi uspelo ugotoviti, da je pridržani Mariborčan osumljen storitve še vsaj 11 kaznivih dejanj tatvin. Te je izvrševal od začetka decembra 2021 do prijetja, in sicer v različnih prodajalnah na območju mesta Maribor. Odtujeval je različne tehnične predmete, v posameznih primerih pa tudi druge artikle, kot so razna čistila in prehrambni izdelki. S temi dejanji je različne prodajalne oškodoval za okoli 1.900 evrov.

Policisti so pri osumljencu na podlagi odredbe sodišča opravili tudi hišno preiskavo, med katero so našli in mu zasegli del predmetov, ki izvirajo iz navedenih kaznivih dejanj.

Sodnik mu je odredil pripor

Zoper osumljenega so policisti pristojnemu tožilstvu podali kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja roparske tatvine in 11 kaznivih dejanj tatvin ter ga v sredo, 6. 4. 2022, privedli na zaslišanje k dežurnemu preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je zoper njega sprva odredil sodno pridržanje, po zaslišanju pa je zoper njega odredil pripor.