Pripravite se: ponekod bo zapadlo do 60 centimetrov snega #video

Danes bo oblačno. Dopoldne bodo padavine predvsem v zahodni polovici Slovenije, popoldne pa tudi vzhodneje. V bližini morja bo deževalo, na severozahodu države pa močno snežilo. Do večera bo lahko zapadlo od 40 do 60 centimetrov snega. Ob morju bo od poldneva do večera pihal močan jugo. Morje bo poplavilo nižje dele obale.

Zvečer bodo padavine oslabele

Sredi dneva in popoldne bo sneg po nižinah prehajal v dež, po neprevetrenih dolinah bo nevarnost poledice. Zvečer bodo padavine oslabele. Marsikje bo zapihal južni veter, ob morju pa okrepljen jugo. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 0, drugod od 2 do 7, na Goriškem in ob morju do 11 stopinj Celzija, napovedujejo na Agenciji za okolje (Arso).

Jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami, najmanj jih bo na vzhodu. Po nižinah bo povečini deževalo. Predvsem v severovzhodnih krajih ter na zahodu bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od v severni Sloveniji od -3 do 1, drugod od 2 do 6, ob morju okoli 8, najvišje dnevne v alpskih dolinah okoli 0, drugod od 2 do 8, ob morju do 11 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno in bolj suho vreme, a občasno bodo še možne krajevne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne, še poročajo na Arsu.