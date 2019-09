Pripravite se: konec tedna bo hladno in deževno #foto

Po podatkih Agencije za okolje (Arso) bo današnji petek oblačen. Sredi dneva, popoldne in zvečer bo občasno deževalo, predvsem ob morju ni izključena kakšna nevihta. Padavine bo spremljal severovzhodni veter, na Primorskem pa šibka do zmerna burja.

Vreme po Sloveniji v jutranjih urah. Foto: Arso/meteo.si

Živo srebro se bo danes gibalo med 15 do 20 stopinj, na Primorskem koncu bo za odtenek še topleje, kjer bodo se bodo temperature povzdignile do 24 stopinj Celzija.

Foto: Arso/meteo.si

Vikend bo v znamenju dežja

Tudi jutro bo spremenljivo do pretežno oblačno, spremljale nas bodo občasne krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Burja na Primorskem koncu bo oslabela. Jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju do okoli 17 stopinj Celzija. Čez dan bodo najvišje dnevne temperature od 16 do 21, na Primorskem do 25, navajajo na Arsu.

Foto: Arso/meteo.si

Foto: Arso/meteo.si

Oblačno in turobno vreme se bo nadaljevalo tudi v nedeljo. Padavine se bodo čez dan, predvsem na zahodnem koncu države okrepile in se postopoma širile v notranjost Slovenije. Vmes ni izključena možnost neviht.

Foto: Arso/meteo.si V ponedeljek zjutraj bo dež ponehal, čez dan se bo od zahodnega konca začelo jasniti.