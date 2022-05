Pripravite dežnike, pred nami je deževen vikend

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo oblačno, občasno bodo možne krajevne padavine, popoldne predvsem krajevne plohe, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na severozahodu okoli 14 stopinj Celzija.

Dobro jutro, danes bo oblačno, občasno bodo krajevne padavine. Jutri bo spremenljivo z nekaj plohami in nevihtami. pic.twitter.com/H9S8P7b3AR — ARSO vreme (@meteoSI) May 7, 2022

V nedeljo bo spremenljivo oblačno, zjutraj bo ponekod možna megla. Še bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte, a jih bo manj kot danes. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 23, na severozahodu okoli 15 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Nov teden prinaša lepše vreme

V ponedeljek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo še nastale posamezne plohe in nevihte. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V torek bo sončno in večinoma suho.