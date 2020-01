Pripravite dežnike, deževalo bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Torek bo v znamenju oblačnosti in dežja, a se bo že v noči na sredo oblačnost začela trgati. Jutri nam bo vreme namenilo več jasnine, še lepše pa bo v četrtek, ko bo precej sončno.

Danes bo večinoma oblačno, le na vzhodu bo še nekaj jasnine. Predvsem v zahodnem in osrednjem delu države bo občasno deževalo, zvečer pa bodo ob prehodu vremenske fronte padavinske celice zajele tudi vzhodne kraje. Lahko tudi zagrmi, navajajo na agenciji za okolje (Arso).

V noči na sredo se bo oblačnost trgala

Meja sneženja se bo ponekod spustila pod 800 metrov. Torkovo vremensko dogajanje bo pospremil tudi okrepljen jugozahodnik, zvečer bo v severovzhodni Sloveniji zapihal zmeren severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 13, v alpskih dolinah bomo namerili le okoli 5 stopinj Celzija.

V prvem delu torkove noči bodo padavine ponehale in oblačnost se bo začela trgati. Po nekaterih nižinah v notranjosti države bo zjutraj nastala megla. Najnižje jutranje temperature se bodo jutri gibale od -1 do 3, v alpskih dolinah bo za odtenek hladneje, saj bo okoli -4 stopinje Celzija, ob morju se bo živo srebro povzpelo vse do 7 stopinj Celzija.

V četrtek bo precej sončno, proti večeru pa se bo od zahoda pooblačilo. V petek bo zmerno do pretežno oblačno. Pihal bo jugozahodnik, še navajajo na Arsu.