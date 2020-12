Primer pijane voznice bo preverjal tudi CSD

Policija še izvaja predkazenski postopek v primeru voznice, ki je pod vplivom alkohola v torek zvečer na območju Škofje Loke z avtomobilom, v katerem so bili trije otroci, zapeljala v potok. O dogodku bodo poročali tudi centru za socialno delo, ki bo zadevo preveril in predlagal ukrepe za varstvo koristi otrok.

Policijska uprava Kranj je ta teden poročala o prometni nesreči, ki se je zgodila na Škofjeloškem, ko je voznica pod močnim vplivom alkohola zapeljala v približno polmetrski potok in se z osebnim vozilom prevrnila na streho. Ob tem so na avtomobilu počila stekla in skoznje je začela vdirati voda.

Enemu od treh otrok v vozilu se je uspelo rešiti. Stekel je po pomoč do bližnje stanovanjske hiše in dveh domačinov, ki sta iz vozila rešila preostale tri ujete. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj, bodo policisti po preverbi vseh dejstev in okoliščin reševanja predlagali, da se omenjenemu otroku in obema domačinoma, ki so preprečili tragedijo, podeli priznanje za hrabrost in požrtvovalnost.

Policisti medtem nadaljujejo predkazenski postopek zoper voznico avtomobila, ki ji je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,91 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Preiskujejo sum storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa. Gre za celotno poglavje v kazenskem zakoniku, ki med drugim vključuje nevarno vožnjo v cestnem prometu in povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti.

Z dogodkom bodo policisti seznanili tudi pristojni center za socialno delo. V škofjeloški enoti Centra za socialno delo (CSD) Gorenjska so za STA pojasnili, da v takšnih primerih vse njihove aktivnosti izhajajo iz splošnega pooblastila za varstvo otrokovih koristi, ki ga CSD daje družinski zakonik.

"Pridobimo informacije o družini, opravimo pogovore z vsemi vpletenimi, opravimo obisk na domu, pridobimo poročila vrtca, šole ... Odvisno od ugotovljenih okoliščin konkretnega primera nato pripravijo načrt pomoči družini in na ta način pomagajo reševati konfliktne situacije, socialne stiske in osebne težave posameznih družinskih članov, na primer prekomerno uživanje alkohola," je pojasnila pomočnica direktorice CSD Gorenjska Ivana Košir Erman.

Glede na ugotovljeno stopnjo ogroženosti otroka sodišču predlagajo ukrepe za varstvo koristi otroka. Po družinskem zakoniku je sodišče edina institucija, ki lahko odloča o teh ukrepih. Ti lahko segajo od najblažjega, to je nadzora CSD nad izvajanjem starševske skrbi, do najstrožjega, to je odvzema otroka staršem, če je otrok tako ogrožen, da je mogoče le z odvzemom v zadostni meri zavarovati njegove koristi.