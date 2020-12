Pijana je z otroki v avtu zapeljala v potok in se prevrnila na streho #foto

Včeraj zvečer je voznica pod vplivom alkohola zapeljala v približno polmetrski potok in se z vozilom prevrnila na streho. Z njo so bili v avtomobilu tudi trije otroci. Enemu se je uspelo rešiti in poklicati na pomoč.

Škofjeloški policisti so v torek zvečer obravnavali voznico, ki je, zaradi močnega vpliva alkohola (0,91 mg/l - to je pokazal preizkus alkoholiziranosti) in posledično nepravilne strani vožnje, s ceste zapeljala v približno polmetrski potok in se z osebnim avtomobilom prevrnila na streho, so sporočili s Policijske uprave Kranj.

Eden od otrok se je rešil in stekel po pomoč

Pri tem, ko se je vozilo prevrnilo, so na njem počila stekla, v vozilo pa je začela vdirati tudi voda. V njem so bili še trije otroci. En otrok se je rešil iz vozila in stekel po pomoč do bližnje stanovanjske hiše in (po prvih podatkih) dveh domačinov, ki sta potem iz vozila rešila ostale tri ujete. Če ne bi bilo takega poguma in zbranosti otroka ter hitre pomoči dveh domačinov, bi se dogodek zagotovo odvil drugače. Letošnji števec mrtvih na Gorenjskem pa bi samo s to nesrečo lahko poskočil z 11 na 15 mrtvih v prometu, so še sporočili policisti.

Obvestili bodo tudi center za socialno delo

V prevrnitvi je nastala samo materialna škoda. Voznico policisti obravnavajo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, z dogodkom pa bodo seznanili tudi pristojni center za socialno delo.

Grozljivka. 💥Prevrnjen avto v 💦ledeno mrzli vodi in veliko poguma otroka, ki se je uspel rešiti iz avta in steči po... Posted by Policijska uprava Kranj / Police Directorate Kranj on Wednesday, 9 December 2020

Policisti opozarjajo: Ne ogrožajte življenj!

Alkohol je droga, ki povzroča veliko fizično in psihično odvisnost, in ni primera, ko bi se nekdo pod vplivom alkohola od ene do druge točke pripeljal varno. Tukaj ni dileme. Je samo zmotno prepričanje "pijanca", da je to možno. Tak človek nevarnosti seveda ne bo zaznal, niti je sam ne more, ker se je ne zaveda, jo pa občutijo in opazijo tisti, ki se z njim na kakršenkoli način srečajo. Vozite z ničelno stopnjo alkohola in ne ogrožajte življenj, ob tem opozarjajo policisti.