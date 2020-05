Prihodnost Roga: trenutno brez luči na koncu predora

Zgodba okrog območja nekdanje tovarne Rog je že nekaj let zaznamovana s številnimi spori med trenutnimi uporabniki in občino, ki je leta 2002 postala lastnica objektov. Kdaj se bo začela gradnja in kdaj bo končana, še vedno ni jasno.

Pred 12 leti je občina izvedla in na urbanistično-arhitekturnem natečaju izbrala zasnovo za prenovo nekdanje tovarne Rog ob Petkovškevovem nabrežju. Projekt iz leta 2008 je vseboval trinivojsko garažno hišo, devet tisoč kvadrantih metrov površin in hotel oziroma stanovanj s površino nekaj več kot pet tisoč kvadratnih metrov.

Na razpis se pred osmimi leti ni prijavil nihče, več kot 52 milijonov evrov vreden projekt pa je še vedno le na papirju.

Trenutno se ne dogaja nič

Foto: STA V vmesnem času se je zvrstil dolg pingpong med občino in uporabniki prostorov Avtonomno tovarno Rog, ki so pred kratkim praznovali 14 let zasedbe takrat praznih prostorov ob Ljubljanici.

Ljubljanski župan Zoran Janković je sicer januarja ob požaru na območju Roga napovedal, da bodo gradnjo začeli že leta 2019, vendar se to ni zgodilo.

Občina je lansko poletje izbrala podjetje Euro grad, ki bi uredila klančino v načrtovano podzemno garažo. Delavci so ob južni steni postavili ograjo in po besedah predstavnikov Avtonomne tovarne Rog naredili zarezo v asfalt.

"Dela so bila začeta in nato prekinjena," so o delih, ki so bila nato prekinjena, kratko odgovorili na občini. Dodajajo, da imajo za Center Rog izdano gradbeno dovoljenje, vendar dela trenutno ne potekajo.

Brez dialoga

Predstavniki Avtonomne tovarne Rog so lanskega junija opozorili, da občina z dialogom kot kaže ne misli resno, od takrat pa sta obe strani pretrgali pogovore, na sodišču pa je teklo več postopkov od leta 2016 naprej. Takrat so v spremstvu varnostnikov na dvorišče tovarne prišli delavci, vendar niso začeli del, saj so se uporabniki Roga uprli in preprečili rušenje.

Bager, ki so ga delavci leta 2016 pripeljali ob spremstvu varnostnikov. Foto: Matej Leskovšek

"Trenutno v Rogu vladajoča skupščina začasnih uporabnikov se na MOL ne obrača s pobudami in ne izkazuje najmanjše želje po dialogu," o pogovorih z uporabniki prostorov na območju nekdanje tovarne Rog odgovarjajo na občini.

"Z začasnimi uporabniki Tovarne Rog smo imeli intenziven dialog pred začetkom sodnih postopkov, ponujali smo jim dogovor in konkretne in trajne rešitve, a nismo bili uspešni. Tudi sodišče v postopku mediacije ni uspelo," odgovarjajo na občini in dodajajo, da so se vsi primeri uveljavljanja posestne pravice nad območjem končali v korist njih.

Nov Rog: knjižnica, večnamenska dvorana ...

Na spletni strani občine je pri projektu Centra Rog zapisano, da je v teku, njegova vrednost pa zdaj znaša 27,6 milijona evrov in je razdeljena v štiri dele.

Idejna zasnova prenovljene tovarne Rog Foto: MOL "Projekt Center Rog bo v celoti namenjen produkcijskim prostorom s področja kulture, še posebej na presečišču kulture, umetnosti, znanosti in izobraževanja. Potreba po njih je v Ljubljani izredno velika, Center Rog bo zagotovil 5.500 kvadratnih novih sodobnih produkcijskih površin za približno 38 produkcijskih skupin," na občini vztrajajo pri svojem načrtu.

Kot so zapisali, želijo s prenovo vzpostaviti povezavo med mestnim središčem, kulturnim centrom Metelkova, novo Galerijo Cukrarna in Palačo Cukrarna.

V projektu sta predvideni tudi knjižnica, ki bi bila v enem delu specializirana za arhitekturo, oblikovanje in kreativne industrije, in večnamenska dvorana.

"Avtonomna tovarna Rog bi lahko bila izjemna priložnost za mesto"

Na drugi strani so trenutni uporabniki prostorov lansko poletje izvedli javno tribuno in predstavili svoje rešitve za območje med Trubarjev ulico, Rozmanovo ulico in Petkovškovim nabrežjem.

Menijo, da bi lahko bila nekdanja tovarna koles zgled samoorganiziranja in aktivne participacije prebivalcev, namesto da stagnira zaradi negotove prihodnosti, sodnih postopkov in slabe infrastrukture.