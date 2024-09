Prihodek od prodaje storitev julija višji, v trgovini na drobno avgusta pa nekoliko nižji

Prihodek od prodaje storitev je bil julija za 0,9 odstotka višji kot junija in za 3,6 odstotka višji kot avgusta lani. Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno pa se je avgusta na mesečni ravni znižal za 0,7 odstotka, v primerjavi z lanskim avgustom je bil na drugi strani za 1,6 odstotka višji, so sporočili z državnega statističnega urada.

Prihodek od prodaje storitev je bil julija za 0,9 odstotka višji kot junija in za 3,6 odstotka višji kot avgusta lani. Na mesečni ravni se je najbolj zvišal v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, v medletni primerjavi pa v poslovanju z nepremičninami, je danes sporočil državni statistični urad.

Prihodek od prodaje storitev v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih se je glede na junij zvišal za 4,6 odstotka. Višji je bil tudi v gostinstvu (za 2,4 odstotka), na področju dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,8 odstotka) ter v poslovanju z nepremičninami (za 0,1 odstotka).

Nižji kot prejšnji mesec pa je bil v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,6 odstotka) ter informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,2 odstotka).

Medletno se je prihodek v poslovanju z nepremičninami zvišal za 25 odstotka. Višji je bil tudi v gostinstvu (za 9,5 odstotka), drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 3,3 odstotka), prometu in skladiščenju (za 2,5 odstotka), informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,5 odstotka) ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 1,1 odstotka).

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno avgusta nižji

Realni prihodek od prodaje v trgovini na drobno se je avgusta na mesečni ravni znižal za 0,7 odstotka. V primerjavi z lanskim avgustom je bil na drugi strani za 1,6 odstotka višji, so sporočili z državnega statističnega urada.

V primerjavi z julijem se je realni prihodek od prodaje v trgovini z neživili zvišal za 0,1 odstotka in v trgovini z živili za 0,8 odstotka. V trgovini z motornimi gorivi se je v mesečni primerjavi znižal za 4,6 odstotka.

Na letni ravni je bil realni prihodek od prodaje v trgovini z neživili višji za 3,6 odstotka. V trgovini z živili se je zvišal za 1,5 odstotka, medtem ko je bil v trgovini z motornimi gorivi za 6,6 odstotka nižji.

Realni prihodek se je v prvih osmih mesecih leta v primerjavi z enakim obdobjem lani znižal za 0,3 odstotka. V trgovini z motornimi gorivi se je znižal za 4,8 odstotka. V trgovini z neživili je bil višji za 0,4 odstotka, v trgovini z živili pa za 1,9 odstotka.

Avgusta se je na mesečni ravni realni prihodek od prodaje motornih vozil in njihovih popravil tretjič zapored zvišal za 3,1 odstotka, medtem ko se je na letni zvišal za 11,3 odstotka. V prvih osmih mesecih letošnjega leta je bil višji kot v enakem obdobju lani za 7,7 odstotka.