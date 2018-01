Prihaja nova pošiljka snega, letošnji januar nadpovprečno topel

Danes bo pretežno jasno. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, ki se lahko pojavlja tudi ob morju. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14 stopinj Celzija.

Napovedano sneženje bo intenzivno, vendar pa bo ponehalo že do petka zjutraj. Foto: Ana Kovač

Jutri bo na Primorskem in Notranjskem oblačno ali megleno, drugod pa bo delno jasno, zjutraj se lahko po nekaterih nižinah zadržuje megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4, ob morju okoli 7, najvišje dnevne od 8 do 14 stopinj Celzija.

V sredo se bo oblačnost širila v notranjost Slovenije, na severu in vzhodu bo še nekaj sonca. Pihati bo začel jugozahodni veter. Popoldne se bodo ponekod v zahodnih krajih pričele pojavljati rahle padavine.

V noči na petek prihaja nova pošiljka snega

V četrtek bo oblačno s padavinami, zvečer in v noči na petek se bo meja sneženja v notranjosti Slovenije predvidoma spustila do nižin.

"Trenutno kaže, da se bo meja sneženja povsod razen na Primorskem spustila do nižin, bi pa težko napovedal, koliko snega bo padlo," pojasnjuje meteorolog Blaž Šter z Agencije za okolje (Arso).

Sneženje bo po njegovih besedah intenzivno, vendar pa bo trajalo le do petka zjutraj. "Kasneje bo sledilo nekaj zimskih dni z jutranjimi temperaturami pod ničlo, čez dan pa se bodo temperature povzpele nad ničlo, tako da se bo novozapadli sneg ojužil. Nato bo sledilo nekaj dni stabilnega vremena," razlaga Šter.

Po besedah meteorologov se bo novozapadli sneg hitro ojužil. Foto: Ana Kovač

Nadpovprečno topel januar ni prinesel zimskih ohladitev

Na vprašanje, ali bo letošnji januar eden od najtoplejših pri nas nasploh, pa Šter odgovarja, da na agenciji podrobne podatke o tem še pripravljajo.

"Letošnji januar nam dejansko ni prinesel nobenih izrazitih ohladitev razen kratkotrajne jutranje megle. Za zdaj kaže, da bi bil na vzhodu države lahko celo drugi najtoplejši, v Ljubljani pa tretji najtoplejši doslej," razlaga Šter.

Poudarja, da je prvi mesec letošnjega leta neobičajno topel v nižinah, medtem ko v višjih legah meteorologi večjih odstopanj za zdaj niso zabeležili.

"V višjih legah smo imeli relativno povprečno topel januar, v nižinah pa je bil januar zaenkrat neobičajno topel. Mislim, da smo imeli mogoče enkrat -5 stopinj, ampak večinoma je bilo tako toplo, da so bile povprečne temperature nad ničlo," še dodaja Šter.