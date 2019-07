Prihaja nov vročinski val: v prihodnjih dneh do 35 stopinj Celzija

Kot pojasnjuje klimatolog Gregor Vrtačnik, bo vročinski val najprej zajel jugozahodni del evropske celine, predvsem Španijo, Francijo in zahodno Nemčijo. Nastal bo namreč zaradi vročega zraka, ki prihaja iz severozahodnega dela Afrike v kombinaciji z anticiklonom, ki se zadržuje nad osrednjim delom Evrope, in nizkim zračnim tlakom, ki je nad Atlantikom.

Vročinski val v večjem delu Slovenije, predvsem v nižinah, določimo takrat, ko so tri dni zapored povprečne temperature zraka nad 24 stopinj Celzija, na Primorskem ta prag sega do 26 stopinj Celzija. V višjih legah, kjer nadmorska višina presega 500 metrov, pa nad 22 stopinj Celzija.

Jutri in v nedeljo bo vročina postopoma dosegla tudi Slovenijo, vendar kot kažejo obeti, v večjem delu države ne bo izrazito vroče. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, ob morju do 19, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija.

Foto: Arso/meteo.si

"Temperature bodo verjetno ostale pod 35 stopinj Celzija, razen kakšen dan bi se lahko na Primorskem temperatura povzdignila nad to mejo," je dejal klimatolog Vrtačnik in dodal, da utegne biti vročina kar dolgotrajna, saj naj bi se nadaljevala vse do konca naslednjega tedna.

Tudi meteorolog Jure Cedilnik pravi, da se kljub vročini, ki bo zajela zahodni del celine, ta ne bo zadrževala v naših krajih. "Slovenija bo bolj na obrobju dogajanja," je povedal in dodal, da če se val ne bo preveč premaknil, ne gre pričakovati rekordno visokih temperatur. "Vroče bo, tam okoli 35 stopinj Celzija, verjetno najbolj prav v drugi polovici prihodnjega tedna."

Foto: Arso/meteo.si

Kot še pojasnjuje meteorolog, bodo vročino najbolj občutili prebivalci v notranjosti Primorske - predvsem na območju Istre in v Vipavski dolini -, razlog za to bo pa šibka burja. "Zaradi te bodo tudi jutranje temperature visoke, kar se bo poznalo tudi čez dan, ko se bo vročina samo še bolj stopnjevala."

"Današnji petek bo še v znamenju ploh in neviht, vendar te ne bodo intenzivne in podobne tistim od včeraj. Od jutri naprej bo po večini države suho," razlaga meteorolog Cedilnik.

Foto: Arso/meteo.si

"V nedeljo lahko kraji v severnem delu Slovenije, najbolj pa v alpskem svetu, pričakujejo še manjše nevihte, saj bo ravno v tem času mimo pripotovala fronta, vendar ta ne bo omilila vročine," je še povedal. A brez skrbi, neviht in toč, ki smo jih bili deležni konec junija in na začetku julija, ne bo več.

Podobno pojasnjuje tudi klimatolog Vrtačnik. "Nekaj neviht bo še v Alpah, v sredini prihodnjega tedna pa se bo vreme že stabiliziralo. Prišli bomo pod vpliv zelo toplega zraka tudi v višinah, ker pa pri tleh ne bo tako vroče, se bo vreme lepo uravnalo. Vsaj dva ali tri dni bo popolnoma suho," je dejal in dodal, da trenutno kaže, da bi se lahko za odtenek vročina malce omilila le prihodnjo sredo.

Naslednji teden bo nadvse primerno vreme za tiste, ki se nameravate odpraviti na dopust ob Obalo. Temperatura morja se te dni giblje na meji 26 stopinj Celzija, kar je sicer povprečno za mesec julij.

V prihodnjih dneh pa se bo ob vročinskem valu za odtenek še bolj segrel. "Morje se bo ob vročinskem valu segrelo še za kakšno stopinjo ali dve," za konec dodaja klimatolog Vrtačnik.

Ameriški znanstveniki: Letošnji junij globalno najbolj vroč

Podatki o temperaturah za letošnji junij, ki so jih v četrtek objavili ameriški strokovnjaki za podnebje, so potrdili to, kar smo Evropejci, prebivalci Azije ter delov Afrike in Južne Ameriške nekako uganili že sami. Ta mesec je bil globalno najbolj vroč, odkar so pred 140 leti začeli beležiti podatke o temperaturah po svetu.

Glede na analizo ameriške Nacionalne uprave za oceane in ozračje (NOAA), je letošnji vročinsko rekordni junij "premagal" temperaturni rekord, ki so ga zabeležili junija 2016. Bil je tudi 414. zaporedni mesec in 43. zaporedni junij, odkar so globalne temperature nadpovprečne.

Podatki ameriške uprave za oceane in ozračja so skladni z analizami drugih vlad in kažejo neprekinjen trend segrevanja ozračja, zaradi česar bi lahko leto 2019 glede na podatke, zabeležene od leta 1880 dalje, postalo eno izmed najtoplejših doslej. Poročilo NOAA navaja, da so bile junijske globalne temperature kopnega in oceanov za 0,95 stopinje Celzija višje od povprečnih 15,5 stopinje Celzija v 20. stoletju.

Rekordne temperature so prejšnji mesec zabeležili po delih Srednje in Vzhodne Evrope, severa Rusije, Azije, Afrike, Južne Ameriške ter delih Indijskega, Tihega in Atlantskega oceana, še navaja poročilo.

Podatki NOAA ocenjujejo tudi obseg arktičnega ledu. V juniju je bil ta drugi najmanjši v zadnjih 41 letih, odkar beležijo podatke o njem. Obseg arktičnega ledu je bil hkrati 10,5 odstotka pod povprečjem iz obdobja med letoma 1981 in 2010. (STA)