Pri Pahorju prejeli sumljivo pisemsko pošiljko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V predsedniški palači so zjutraj prejeli pisemsko pošiljko z neznanim prahom.

V predsedniški palači so zjutraj prejeli pisemsko pošiljko z neznanim prahom. Foto: STA

V predsedniški palači na Erjavčevi cesti v Ljubljani so zjutraj prejeli pisemsko pošiljko s prašno vsebino. Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci.

Policijska uprava Ljubljana je bila danes, nekaj po 8. uri obveščena o prejemu pisemske pošiljke v enem izmed državnih organov na Erjavčevi cesti v Ljubljani. V pošiljki so uslužbenci zatipali prašno vsebino. Na kraju trenutno posredujejo policisti in gasilci, so sporočili s PU Ljubljana.

Uslužbenci Inštituta zamikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti bodo snov analizirali. "Ko bo znanega kaj več o okoliščinah in rezultati analize snovi bomo naše sporočilo dopolnili," so sporočili s PU Ljubljana.