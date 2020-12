Eksplozija plinske jeklenke v Grosupljem: družina lažje poškodovana

Na območju Grosuplja je včeraj okoli 10.30 prišlo do eksplozije v enem izmed stanovanj večstanovanjske hiše. Po do zdaj zbranih podatkih je 31-letni moški ob menjavi plinske jeklenke opazil, da plin uhaja iz štedilnika. Petčlanska družina je zato zapustila prostor, nato pa je prišlo do eksplozije in požara. Pri eksploziji so bili vsi člani družine lažje poškodovani.