Pri Gruškovju prijeli devet prebežnikov in njihova pomočnika

Mariborski policisti so v ponedeljek zvečer v Zgornjem Gruškovju prijeli sedem državljanov Pakistana in dva državljana Indije, ki so nezakonito prestopili mejo med Slovenijo in Hrvaško. Policisti so hkrati prijeli tudi dva državljana Ukrajine, ki sta jim pri tem pomagala.

Vsi tujci so zaprosili za azil. Ukrajinskima državljanoma so policisti odvzeli prostost, zaradi suma storitve kaznivega dejanja pa so ju pridržali. Danes okoli 5.15 so policisti v Središču ob Dravi prijeli še dva državljana Indije, vendar pa omenjeni postopek še ni zaključen, so sporočili z mariborske policijske uprave.

Mejo med Slovenijo in Avstrijo prestopil brez veljavnega osebnega dokumenta

Obravnavali so tudi državljana Egipta, ki je prestopil notranjo schengensko mejo med Slovenijo in Avstrijo brez ustreznih listin oziroma s pretečenim potnim listom. Zaradi kršitve zakona o tujcih so mu policisti izrekli globo. Tujec je bil po končanem postopku napoten v Avstrijo, kjer ima urejen status in bivališče.