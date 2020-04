Pri delih v Ljubljani naleteli na bombo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Delavci so med izkopavanjem na Letališki cesti našli bombo, ki je bila zakopana pol metra pod zemljo. Bombo so varno odstranili, dela se lahko nadaljujejo naprej.

Gradbeni delavci so dopoldne med delom na Letališki cesti v Ljubljani našli bombo, ki se je nahajala približno 50 centimetrov pod površjem. Delavci so nanjo naleteli pri izvajanju izkopov za pločnik, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.

Policija je zaščitila ožje območje znotraj gradbišča, kjer je bila bomba najdena, bombo pa so že odstranili.

Dela se nemoteno izvajajo naprej, so še sporočili z mestne občine.