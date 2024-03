Previdno, to vas čaka na Rožniku

V noči na nedeljo se je nad Slovenijo razbesnelo močno neurje. A že v nedeljo o slabem vremenu ni bilo ne duha ne sluha in sonce je marsikoga spravilo na svež zrak. Tisti, ki so za svojo destinacijo izbrali ljubljanski Rožnik, so bolj kot ne skakali čez ovire. Pot so jim namreč prekrižala številna podrta in izruvana drevesa.

Sobotno neurje je povzročilo nemalo težav. V Ljubljani je veter, ki je pihal s hitrostjo do 95 kilometrov na uro, lomil veje ter ruval in podiral drevesa. Posledice neurja so dobro vidne na Rožniku, kjer je sprehod bolj podoben teku čez ovire.

Veter je namreč podrl več dreves in na nekaterih odsekih sprehajalne poti ne gre drugače, kot da splezate čez podrto drevo ali pa se splazite pod drevesom in tako nadaljujete pot.

Ekipe na terenu že odstranjujejo podrta drevesa, do zaključka sanacije pa bo zaprta pot Roberta Blinca, so sporočili na strani Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib na Facebooku. Ob tem poudarjajo, da je situacija zaradi obviselih vej ali celih dreves lahko tudi nevarna, zato sprehajalce prosijo za večjo previdnost.

Podoben prizor je sprehajalce pričakal na Poti spominov in tovarištva v Murglah.

Foto: I. J.

Danes sončno, že jutri poslabšanje vremena

Po burnem vremenskem dogajanju ob koncu tedna, ko je ponekod po dveh mesecih celo zapadel sneg, smo se danes prebudili v sončno, a mrzlo jutro. Tako kot so napovedovali vremenoslovci, je prehod vremenske fronte prinesel tudi nižje temperature. Podobno bo tudi v torek zjutraj, najnižje jutranje temperature bodo od –4 do 2 stopinj Celzija. Čez dan se bo ogrelo od 11 do 16 stopinj Celzija. Oblačnost bo počasi naraščala in popoldne bo na zahodu in jugu države že rahlo deževalo, slabo vreme pa bo vztrajalo tudi v sredo, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).