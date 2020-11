Preverite, kakšno vreme nas čaka danes in v naslednjih dneh

Danes bo pretežno jasno, zjutraj in dopoldne bo ponekod po nižinah megla. Šibka burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 16 stopinj Celzija.

Jutri bo pretežno jasno. Po nižinah v notranjosti bo zjutraj in dopoldne megla ali nizka oblačnost, ki bo lahko predvsem v Pomurju in delu ljubljanske kotline vztrajala večji del dneva. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 4, ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 6 do 12, na Primorskem okoli 15 stopinj Celzija, piše na spletni strani Agencije za okolje (Arso).

V noči na petek se bo pooblačilo, ponekod bodo manjše padavine. Na Primorskem bo zapihala burja. V petek bo pretežno oblačno, dopoldne bo v notranjosti Slovenije občasno še rahlo deževalo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna burja. Zvečer se bo od severozahoda pričelo jasniti.

V soboto bo pretežno jasno. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja.