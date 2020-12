V Sloveniji je trenutno po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje aktivno okuženih 20.632 ljudi, pri katerih je bila s testom potrjena okužba z novim koronavirusom. Z smo ukrepi sicer uspeli zaustaviti eksponentno rast širjenja okužb, nismo pa trenda obrnili navzdol, kot so to storili v drugih evropskih državah.

Najslabšo epidemiološko sliko v državi ima Posavje, najboljšo Osrednjaslovenska regija

Znotraj Slovenije tako še naprej ostajajo velike razlike med statističnimi regijami in posameznimi občinami. Kot kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), najboljšo epidemiološko sliko oziroma incidenco v zadnjih 14-dneh beleži Osrednjeslovenska regija, kjer so potrdili 722 primerov na 100 tisoč prebivalcev, sledita ji Goriška regija z 729 primeri in Obalno-Kraška z 755 primeri na 100 tisoč prebivalcev..

Foto: NIJZ

Medtem pa so razmere trenutno najslabše v Posavju, ki po statističnih pdatkih postaja glavno žarišče okužb z novim koronavirusom v državi, saj so v tej regiji v zadnjih 14 dneh zabeležili največ primerov okužb na 100 tisoč prebivalcev, in sicer 1.447. Sledita ji Pomurska regija z 1.391 primeri, Jugovzhodna Slovenija z 1.279 primeri in Koroška z 1.214 primeri na 100 tisoč prebivalcev.

Po številu novih okužb izstopajo občine: Murska Sobota s 30, Ljutomer s 23, Novo mesto z 88, Krško s 55, Sevnica s 32, Celje s 33, Velenje s 60, Maribor s 93, Ptuj s 30, Ljubljana s 169, Ivančna Gorica s 34, Medvode z 27, Postojna z 22, Koper s 45, Idrija s 34, Kranj z 52 in Tržič z 22 okužbami, je na današnji novinarski konferenci povedal vladni govorec Jelko Kacin.

Največ okužb še vedno na delovnih mestih

Statistično gledano se več kot četrtina potrjenih primerov okuži na delovnem mestu. Za 23,44 odstotka so vir okužb družinski stiki oziroma skupno gospodinjstvo. 14,18 odstotka okuženih prihaja iz domov za starejše občane, kar 27,20 odstotka okuženih pa ne ve kje so se okužili.

Foto: NIJZ

V torek smo sicer ob 7.003 testih potrdili 2.139 okužb z novim koronavirusom. Gre za šesto največje število okuženih v enem dnevu. Delež pozitivnih testov je bil 30,54-odstoten. Umrlo je 38 ljudi s covid-19. 7-dnevna pojavnost okuženih na 100 tisoč prebivalcev znaša 1.496.

Zaradi visokega povprečja številka okužb tako ostajamo v Črni fazi, kar pomeni, da bodo vsi sprejeti vladni ukrepi za omejevanje širjenja novega koronavirusa veljali še naprej. V primeru upadanja pa so predvideni štirje scenariji, odvisno od umirjenja epidemije.

Foto: Vlada RS

Gantar bi zaostroval, Počivalšek se ne strinja

V koaliciji se medtem pojavljajo različna mnenja, kako se spopadati z epidemijo. Minister za zdravje Tomaž Gantar je zaradi slabih epidemioloških razmer in obremenjenosti zdravstvenega sistema na gospodarskega ministra Zdravka Počivalška v ponedeljek naslovil poziv k zaustavitvi oziroma zaprtju gospodarskih dejavnosti, kar je Počivalšek zavrnil.

Gantar poudarja, da razmere sproščanja ukrepov ne dopuščajo. Če bo presodil, da ima zvezane roke ter da s svojim znanjem in delom ne more prispevati k izboljšanju položaja, bo razmišljal tudi o odstopu.