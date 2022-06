Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trenutno nove najemnike išče več kot 60 garsonjer v Ljubljani. Za najdražjo garsonjero lastnik pričakuje kar 900 evrov vsak mesec (v ceno so sicer všteti tudi vsi stroški), garsonjera pa je velika 27 kvadratnih metrov. Povprečna najemnina za garsonjero v Ljubljani, glede na oglase, sicer znaša 473 evrov.

Medtem ko je nakup nepremičnine v Ljubljani v zadnjih dveh letih postal že skoraj nedosegljiv s povprečno plačo, smo pogledali, kakšen strošek predstavlja edina hitra alternativa: najem stanovanja pri zasebnikih. Na spletnem portalu nepremicnine.net smo analizirali vse oglase za garsonjere, dvosobna ter štiri- in več sobna stanovanja v Ljubljani in Mariboru.

Garsonjere − veliko denarja za "malo muzike"

Žepu najemnikov veliko bolj prijazen je Maribor, povprečna najemnina za garsonjero znaša 352 evrov. Vendar so v Mariboru tudi nižje plače. Zato smo povprečno najemnino za garsonjero v Ljubljani in Mariboru primerjali s povprečno neto plačo v obeh mestih (podatke smo pridobili od SURS in veljajo za leto 2021). Primerjava pokaže, da Ljubljana pravzaprav ni veliko dražja od štajerske prestolnice. Ljubljančan bo za najem garsonjere odštel 32,8 odstotka svojega mesečnega prihodka, Mariborčan pa 28,79 odstotka.

Dvosobna stanovanja − veliko ponudbe in visoke cene

Trenutno je v Ljubljani na voljo za najem skoraj 100 dvosobnih stanovanj. V povprečju so stanovanja velika 60 kvadratnih metrov, povprečna zahtevana najemnina pa znaša 800 evrov. Če imate povprečno neto ljubljansko plačo, boste za najem dvosobnega stanovanja torej odšteli 55 odstotkov svojega prihodka.

Razmerje med povprečno plačo in višino najemnine je malo boljše v Mariboru, kjer lahko najamete povprečno dvosobno stanovanje za 591 evrov na mesec. Mariborčani v povprečju odštejejo za najem takega stanovanja 48,26 odstotka svoje plače.

Štiri- in večsobna stanovanja − "navadnim smrtnikom" nedosegljivo razkošje

Povprečno štiri- in večsobno stanovanje v Ljubljani, ki je na voljo za najem, ima približno 138 kvadratnih metrov, zanj pa boste morali vsak mesec odšteti malo manj kot dva tisoč evrov oziroma 135,5 odstotka povprečne mesečne neto plače.

Razmere so veliko boljše v Mariboru, kjer boste za tako stanovanje odšteli v povprečju 898 evrov oziroma 73,28 odstotka povprečne plače. So pa očitno štiri- in večsobna stanovanja v Mariboru manjša kot v Ljubljani, saj je njihova povprečna velikost 116 kvadratnih metrov.