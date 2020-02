Prevara: Slovenca poskušala za več kot 156 tisoč evrov ogoljufati Južnoafričana

Kriminalisti Policijske uprave Koper so od konca leta 2019 preiskovali kaznivo dejanje goljufije, ki se je nanašalo na prodajo barke na Hrvaškem. 33-letni in 74-letni državljan Slovenije sta z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem 74-letnega državljana Južnoafriške republike prepričala, da jima je plačal več kot 156 tisoč evrov kupnine za barko. Zoper oba Slovenca je bila vložena kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije.

Kot so sporočili s Policije uprave Koper, so s preiskavo ugotovili, da sta 33- in 74-letni državljan Slovenije, doma z območja Obale, z lažnim prikazovanje in prikrivanjem dejanskih okoliščin prepričala 74-letnega državljana Južnoafriške republike, da je 74-letnemu Slovencu plačal 156.500 evrov kupnine za barko in 33-letniku 11.500 evrov za posredovanje pri prodaji.

Lagala o lastništvu

Osumljenca sta Južnoafričana spravila v zmoto s tem, da sta mu zagotovila, da je edini lastnik barke 74-letni Slovenec, čeprav sta oba vedela, da sta lastnika barke še njegova žena in sin. Sin osumljenega se s prodajo barke ni strinjal, prav tako tudi ni dobil poplačanega svojega deleža od prodaje barke. Na sodišču na Reki na Hrvaškem je tako dosegel izdajo začasne odredbe, da se do razjasnitve okoliščin prodaje barka ne sme uporabljati in premikati.

Koprski kriminalisti so zoper oba Slovenca na Okrožno državno tožilstvo v Kopru vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja goljufije. Za opisano kaznivo dejanje je predpisana zaporna kazen od enega do osmih let.

Policija ob tem svetuje, da se pred nakupom tako premičnin kot nepremičnin, še posebej ko gre za večje vsote denarja, dobro prepričate in preverite dejansko lastništvo premičnine oziroma nepremičnine iz dostopnih uradnih evidenc.