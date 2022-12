Pretresljiva zgodba Mance: Spominjam se celotnega dne – razen tistega trka #video

Veseli december je čas, ko Slovenci še posebej radi nazdravljamo, praviloma z alkoholom. In žal številni opiti še vedno sedejo za volan, posledice pa so mnogokrat tragične. Si predstavljate, da se odpravljate z druženja s prijatelji in na poti domov zaradi alkohola in objestnosti povzročite nesrečo, v kateri je življenje izgubil vaš najboljši prijatelj? No, to je pretresljiva zgodba Mance.

April 2020 se je Manci za vedno vtisnil v spomin in jo usodno zaznamoval za vse življenje. "V minuti se mi je ves svet obrnil na glavo," je začela svojo zgodbo.

S prijatelji so se družili na družinskem vikendu, je povedala Manca. "Bil je čas v začetku korone. S sabo smo imeli dva platoja piva. Ob prižigu ognja sem začela piti. Koliko sem spila, se ne spomnim. Ob približno 12. uri zvečer sem si želela domov," pripoveduje.

Opita, takrat 25-letna Mariborčanka, je na pokrovu motorja prevažala 24-letnika in 22-letnico, ki sta se z rokami držala za streho vozila. "Trka se ne spominjam. Spominjam se v bistvu celotnega dne – razen tistega trka. Enostavno kot bi takrat imela pred očmi temo," še pove.

Prijatelja je opita vozila na avtomobilskem pokrovu

V desnem ovinku je zapeljala naravnost v vrtno ograjo, pri čemer je dvojica s pokrova padla na cesto in se hudo poškodovala. Kot je povedala Manca, je splezala čez okno avta in videla, da sta oba prijatelja na tleh. "Vedela sem, da imam v avtu zaradi kužka še dve rjuhi. Hitro sem vsakemu dala pod glavo eno rjuho. V tistem času so tudi sosedje prišli ven in poklicali policijo. Bili smo dobri prijatelji. V bistvu sva midva odraščala skupaj. Živela sva v istem bloku. Tudi družini sta se obe poznali. Jaz sem bila v tretjem nadstropju, on je bil v prvem nadstropju," nadaljuje.

Vse tri so odpeljali v bolnišnico, kjer je 24-letnik pozneje umrl. "To, da je umrl, sem izvedela od njegove mame. Grozni občutki, ko si z najdražjimi umrlega gledaš iz oči v oči. Kot da bi človek doživel krč. Jok, neprestan jok. Sploh se nisem zavedala, kaj se dogaja. V bistvu veš, da si naredil tako napako, ki jo je nemogoče popraviti. Ne veš, ali boš preživel dan ali boš tri metre pod zemljo."

"Če bi dobila višjo kazen, bi jo sprejela"

Za povzročeno nesrečo je prejela zaporno kazen, ki jo še vedno prestaja. "Tri leta in pet mesecev na odprtem oddelku s stransko kaznijo prepoved vožnje leto dni. Plus, da sem ubila lastnega prijatelja, česar nikoli ne bom sprejela. Tega si verjetno nikoli ne bom odpustila. Če bi dobila višjo kazen, bi jo tudi sprejela."

Kot je še povedala, ima podporo celotne družine, partnerja in prijateljice, a se ji obenem zdi, da so vsi drugi iz njenega življenja izginili. Z mamo umrlega ima še vedno stike. "Ko pridem k njej, nagonsko iščem njegovo prisotnost," je še povedala in dodala, da v svoji prihodnosti želi ozaveščati vse, naj ne pijejo, ko vozijo. "Naj res dobro razmislijo, ali se izplača. Ne gre samo za eno osebo, ampak tudi za prijatelje, družino, sodelavce. To je v bistvu celotna skupina, ki nastrada zaradi ene sebične osebe," je sklenila.