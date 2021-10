Pretežno oblačno bo, ponoči bo dež zajel vso Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo pretežno oblačno, v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno deževalo. Še bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki bo proti večeru oslabel. Ponoči bodo padavine prehodno zajele vso Slovenijo.

Danes bo pretežno oblačno, predvsem v zahodnih in deloma osrednjih krajih bo občasno deževalo. Nekaj jasnine bo še v vzhodni Sloveniji. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Veter bo proti večeru oslabel. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 19 stopinj Celzija, piše na spletni strani agencije za okolje (Arso).

Ponoči bodo padavine prehodno zajele vso Slovenijo, predvsem ob morju bodo mogoče tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 6 do 13, ob morju okoli 15 stopinj Celzija.

Dež bo jutri do večera ponehal

Jutri bo sprva oblačno z občasnim dežjem, ki bo popoldne slabel in do večera povsod ponehal. Oblačnost se bo popoldne ponekod trgala. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem okoli 17 stopinj Celzija.

V soboto bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod bo pretežno oblačno in večinoma suho.

V nedeljo bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne bo ponekod v notranjosti nekaj megle ali nizke oblačnosti. Na Primorskem bo jasno z burjo.

Močan veter bo dosegal 80 kilometrov na uro

Danes zjutraj in dopoldne bo predvsem v severovzhodni Sloveniji pihal močan jugozahodnik, ki bo na izpostavljenih legah dosegal hitrosti okoli 80 kilometrov na uro, še opozarjajo vremenoslovci.