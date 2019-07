Prenova najbolj prometne ceste v proti Idriji: gasilci bodo potrebovali 15 minut več #video

Najhitrejša cestna povezava Idrije z osrednjo Slovenijo bo ves avgust zaprta. Keltika, zelo obremenjena stara cesta med Godovičem in Idrijo, gre spet v obnovo. Na odseku Godovič–Idrija, natančneje v Zali, bodo gradili galerijo, ki bo avtomobile in tovornjake ščitila pred padajočim kamenjem. Domačini prenovo nevarnega odseka podpirajo.

Po Keltiki se ne bo ovinkarilo od naslednjega ponedeljka pa do začetka šole. In to še ni vse, delna zapora bo ostala še do konca leta.

V Idrijo se bo tako moralo po še bolj ovinkastem obvozu skozi Žiri. A kot pravijo domačini, gre za slabo in ozko cesto, na kateri se dve vozili težko srečata. Še precej močneje pa bo zapora otežila vožnjo tovornjakom, ki bodo morali do Idrije voziti dobesedno "okoli riti v žep". Iz Ljubljane na primer skozi Vipavsko dolino in Novo Gorico do Tolmina in šele od tam do Idrije. Namesto dveh kar štiri ure.

Prenova je več kot nujna, pravijo domačini, ki opozarjajo na zelo nevaren odsek, na katerem zdaj padajo celo skale. Dva idrijska giganta, Kolektor in Hidria, bosta kljub dopustom utrpela kar nekaj poslovne škode. V obeh podjetjih sicer pravijo, da podpirajo ureditev nevarnega odseka, zaprtje ceste pa bodo morali potrpeti vsaj še prihodnje leto, ko bo cesta zaprta predvidoma 14 dni.

Težave za gasilce in reševalce

Zapora ceste bo nemalo težav povzročala tudi gasilcem, njihov odzivni čas se bo do nekaterih oddaljenih krajev povečal tudi za 15 minut. Zato bodo sodelovali z ajdovskimi in logaškimi kolegi.

Zapora pa bo vplivala tudi na delo idrijskih reševalcev. Iz Zdravstvenega doma Idrija sporočajo, da se bo podaljšal dostopni čas do poškodovanih in tudi čas prevozov v Ljubljano.