Premier Golob se bo sestal z nemškim kanclerjem

Premier Robert Golob bo danes na delovnem obisku v Berlinu, kjer se bo srečal z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem. Izmenjala bosta poglede na aktualne razmere in govorila o nadaljnjem sodelovanju med državama. Nemčija bo prva država, kamor bo novi premier odšel na bilateralni obisk, spremljal ga bo minister za infrastrukturo Bojan Kumer.

Že v začetku meseca je bila na obisku v Nemčiji zunanja ministrica Tanja Fajon, kar kaže, kako močno si želi nova slovenska vlada utrditi sodelovanje z največjo članico EU in obenem ključno slovensko gospodarsko partnerico.

Golob s Scholzem o vojni, Zahodnem Balkanu in sodelovanju med državama

Kot so pred obiskom v Berlinu zapisali v premierjevem kabinetu, bosta s Scholzem izmenjala poglede na aktualne razmere, ki so na dnevnem redu voditeljev EU, in govorila o možnostih nadaljnjega sodelovanja med državama.

V ospredju bo seveda vojna v Ukrajini in njene vse hujše posledice tudi za druge evropske države, ki se spoprijemajo z rastjo cen hrane in energentov ter težavami pri oskrbi s temi.

Nemčijo tako kot Slovenijo skrbijo tudi varnostna tveganja, ki jih vojna v Ukrajini prinaša za regijo Zahodnega Balkana. Vprašanje širitve unije na Zahodni Balkan bo zato, kot so napovedali v Golobovem kabinetu, prav tako tema njegovih pogovorov z nemškim kanclerjem.

Predsednika vlad bosta imela po pogovorih v Berlinu opoldne tudi izjavo za javnost.