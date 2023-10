Preiskava pokazala, kako nevarna je lahko priljubljena pijača

Pijača, ki je obnorela ZDA in Veliko Britanijo, je zdaj na voljo tudi v Sloveniji. Pijačo Prime je pod drobnogled vzela Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) in ugotovili so številne napake v označbi izdelka, starše otrok pa opozorili, naj dobro premislijo, preden jo kupijo otroku. Na nepravilnosti so že opozorili Upravo za varno hrano in varnost živil , od njih pa pričakujejo takojšnje ukrepanje.

Pijača Prime je po zaslugi vplivnežev na YouTubu postala statusni simbol in rekvizit na družbenih omrežjih. V Sloveniji boste za izjemno priljubljeno pijačo ameriške blagovne znamke Prime, ki vsebuje okoli 97 odstotkov vode, odšteli med 5,99 in 12,99 evri za 355 oziroma 500 ml.

V pijači kar 200 mg kofeina

Pri nas sta na voljo dve različici, in sicer negazirana brezalkoholna nizkoenergijska pijača (500 ml) in gazirana brezalkoholna nizkoenergijska pijača poimenovana: energijska pijača (355 ml) z 200 mg kofeina na pločevinko. Obe sta na voljo v različnih okusih z dodanimi aromami in sladili.

Na Zvezi potrošnikov Slovenije so se lotili podrobne analize pijače in v označbi ugotovili številne napake.

"Seznam napak je izjemno dolg. Nekatere pijače sploh niso bile opremljene s slovensko označbo, na tistih, kjer smo našli slovenski prevod, pa ni bilo opisnega imena, označba je vsebovala napačne prevode, seznam sestavin je bil pomanjkljiv, prav tako ni bilo obveznih podatkov o vsebnosti kofeina in opozoril, da energijska pijača ni primerna za otroke," so zapisali na svoji spletni strani.

O nepravilnostih so že opozorili Upravo za varno hrano in varnost živil in pričakujejo takojšnje ukrepanje.

Sta pijači primerni za otroke?

Obe pijači sta brez dodanega sladkorja, vsebujeta kokosovo vodo, aminokisline, vitamine in minerale ter nekatera barvila in arome. Pri tem pa so na ZPS opozorili na kofein in aditive, saj je treba tem sestavinam še posebej pri otrocih nameniti posebno pozornost.

Še varna dnevna količina kofeina za otroke, ki jo je določila Evropska agencija za varno hrano (EFSA), je 3 mg/kg telesne mase. Medtem ko so na ameriški označbi pijače Prime našli navedbo, da ena pločevinka (355 ml) vsebuje 200 mg kofeina, kar pomeni, da 40-kilogramski otrok (povprečna telesna masa pri 12 letih) z zaužitjem ene pločevinke preseže še varen vnos za 66 odstotkov.

"Na slovenski označbi tega podatka ni. Gre za pijačo, ki je bolj bogata s kofeinom kot druge pijače na našem trgu, ki v povprečju vsebujejo okrog 80 mg kofeina v pločevinki," so poudarili na ZPS.

Pijača ne vsebuje sladkorja, sladek okus pa je med mladimi zaželen, zato sta ji dodani sladili acesulfam K in sukraloza. Energijski pijači Prime Energy sta z namenom preprečevanja razvoja mikroorganizmov in podaljšanja roka uporabe dodana tudi konzervansa kalijev sorbat in natrijev benzoat. Pijača Prime Hydration vsebuje še sredstvo za uravnavanje kislosti: difosfate.

Vse omenjene aditive je EFSA sicer odobrila, a imajo določen največji še sprejemljiv dnevni vnos (ADI). Kakšno količino lahko proizvajalci dodajo določenemu živilu, podrobneje določa evropska zakonodaja o aditivih.

Vrednosti si lahko pogledate v spodnji preglednici.

Foto: Zveza potrošnikov Slovenije

V pijači Prime aditivi in sladila, ki se jim evropski proizvajalci izogibajo

Na ZPS uživanje nizkoenergijskih pijač, ki vsebujejo natrijev benzoat, otrokom odsvetujejo, saj je EFSA ugotovila, da vrednosti ADI za benzojsko kislino in njene soli najpogosteje presežejo malčki in otroci, ki pogosto posežejo po izdelkih s tem konzervansom. Izdelkom, ki vsebujejo benzojsko kislino in njene soli, naj se izogibajo tudi ljudje, ki so nagnjeni k alergijam.

Ob tem so izpostavili, da so aditivi in sladila, ki so dodani pijači Prime, bolj izjema, saj se jim evropski proizvajalci pijač očitno raje izogibajo.