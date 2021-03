Pred nami zelo topel teden #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Teden, v katerega vstopamo, bo zelo topel in suh. Marsikje se bo ogrelo na več kot 20 stopinj Celzija.

Sprva bo zmerno oblačno, ponekod v notranjosti se bo zadrževala nizka oblačnost. Čez dan bo večinoma sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21 stopinj Celzija.

Jutri bo delno jasno, na vzhodu Slovenije bo zjutraj in dopoldne občasno tudi pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 7, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija.

V sredo in četrtek bo pretežno jasno in čez dan zelo toplo. V četrtek bo zapihal jugozahodnik.