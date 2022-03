Pred nami so lepi in topli dnevi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v zahodnih krajih. Zapihal bo jugozahodni veter, ki se bo popoldne krepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija, na vzhodu do 17 stopinj Celzija.

V sosednjih krajih bo danes delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Bolj oblačno bo v krajih zahodno od nas ter v Istri in Kvarnerju. Pihal bo jugozahodni veter.

Kmalu mogoče padavine

Ponoči se bo pooblačilo, predvsem na severovzhodu bodo mogoče manjše padavine. Še vedno bo pihal okrepljen jugozahodnik, ki bo proti jutru začel slabeti. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8 stopinj Celzija.

Jutri bo na zahodu sprva pretežno oblačno, drugod pa se bo delno razjasnilo. Dopoldne bo še pihal zahodnik, popoldne pa se bo veter obrnil na severno do severovzhodno smer. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 18, na jugovzhodu do 20 stopinj Celzija.

Jutri zjutraj bodo v krajih severno in vzhodno od nas manjše padavine. Čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Na Madžarskem in Hrvaškem bo zapihal severovzhodni veter.

Nekaj oblakov in tudi veter na Primorskem

V noči na četrtek se bo prehodno pooblačilo, v četrtek čez dan pa se bo od vzhoda delno razjasnilo. Tudi v petek bo delno jasno in suho vreme. Oba dneva bo pihal vzhodni veter na Primorskem burja. Nekoliko hladneje bo.

V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost v naravnem okolju.