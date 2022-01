Pred nami so lepi dnevi, jutra tudi deset stopinj Celzija pod ničlo

Danes bo jasen dan, s temperaturami od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Ponekod na Primorskem bo še pihala burja.

Danes bo jasno. Veter v notranjosti bo oslabel, na Primorskem pa bo še pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija.

Tudi v sosednjih pokrajinah bo pretežno jasno. Ob severnem Jadranu bo danes še pihala zmerna burja, jutri pa bo slabela.

Četrtkovo jutro bo zelo hladno

Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od -11 do -4, ob morju malo nad 0, najvišje dnevne od 0 do 4, na Goriškem in ob morju do 10 stopinj Celzija.

Tudi v petek in soboto bo pretežno jasno. Predvsem v višjih legah se bo otoplilo, po nižinah v notranjosti bo zjutraj nekaj megle.