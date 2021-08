Pred nami je vroč dan, ogrelo se bo do 34 stopinj Celzija

Danes bo povečini sončno, predvsem sredi dneva in popoldne se bo v večjem delu države pooblačilo, nastale bodo posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem se bo živo srebro povzpelo vse do 34 stopinj Celzija.

Sreda bo na Primorskem sončna, drugod po državi se bo čez dan pooblačilo. Na severu Slovenije lahko popoldne nastane kakšna nevihta, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje (Arso).

Dobro jutro, danes bo povečini sončno, sredi dneva in popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Jutri bo pretežno jasno. pic.twitter.com/OEKAUWG3M3 — ARSO vreme (@meteoSI) August 11, 2021

Jutri bo pretežno jasno z jutranjimi temperaturami od 13 do 20 stopinj na Primorskem. Čez dan bodo temperature segale vse od 27 do 32, na Goriškem in v Vipavski dolini do 34 stopinj Celzija.

Nov vročinski val

V petek in soboto bo sončno in zelo vroče, s temperaturami tudi do 35 stopinj Celzija. Verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.