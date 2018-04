Pred 28 leti so potekale prve demokratične volitve v Sloveniji

Foto: Bor Slana

Volitve v takratno 240-člansko tridomno skupščino so potekale v več delih: 8. aprila 1990 so volivci izbirali 80 delegatov družbenopolitičnega zbora in 80 delegatov zbora občin, 12. aprila pa še 80 delegatov zbora združenega dela.

Volitev se je udeležilo 83,5 odstotka volivcev, naj njih pa je s 54,8 odstotka glasov zmagala koalicija novo nastalih demokratičnih opozicijskih strank, Demos.

Kot posamična stranka se je najbolje odrezala Zveza komunistov Slovenije - Stranka demokratične prenove (ZKS-SDP), ki je v družbenopolitičnem zboru zasedla 14 delegatskih mest. Razen v zboru združenega dela so sicer prepričljivo večino v skupščini dobile stranke Demosa. V družbenopolitičnega zboru kot najpomembnejšem delu skupščine so dobile 47 sedežev, med njimi največ, 11 sedežev, SKD.

Hkrati z volitvami v skupščino so potekale tudi volitve predsedstva. Za predsednika predsedstva so se potegovali Milan Kučan, Jože Pučnik, Marko Demšar in Ivan Kramberger. V drugem krogu, ki je potekal 22. aprila, sta se pomerila Kučan in Pučnik, zmagal pa je Kučan.

16. maja je bila na podlagi rezultatov volitev imenovana prva slovenska demokratično izvoljena vlada, ki so jo sestavljale stranke koalicije Demos. Njen predsednik je postal predsednik SKD Lojze Peterle. Slednji je to mesto najprej ponudil predsedniku Demosa Jožetu Pučniku, a ga je ta zavrnil.