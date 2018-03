Prebudili smo se v zasneženo jutro

V velikem delu Slovenije smo se prebudili v zasenežen začetek novega delovnega tedna. Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) vsaj rahlo sneži pretežno v zahodnem delu države in pa na Koroškem, Kočevsekm in Pomurju. Na Obali rahlo dežuje, temperatura pa je z izjemo Primorske pod ničlo.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Uresničila se je napoved vremenoslovcev, da bo zima, čeprav v zadnjih izdihljajih, še enkrat pokazala zobe. Čeprav ne sneži obilno, pa je v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je kazalo na pomlad, čutiti spremembo.

V prometno-informacijskem centru zaradi sneženja opozarjajo na previdnost, na cestah je potrebna zimska oprema. Določene omejitve pa zaradi burje veljajo tudi na Primorskem.

Primorska avtocesta danes zjutraj. Foto: Gregor Pavšič

V prihodnjih dneh se hladno vreme še ne bo poslovilo

Padavine bodo čez dan večinoma ponehale, oblačno bo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem zmerna burja. Najvišje dnevne temperature v notranjosti države ne bodo presegle ničle, na Primorskem bo okoli sedem stopinj Celzija.

V torek bo sprva pretežno oblačno, popoldne se bo predvsem v zahodnih krajih delno zjasnilo. Burja bo prehodno oslabela. Temperature se bodo čez dan dvignile na do pet stopinj nad ničlo, na Primorskem na okoli devet.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno in večinoma suho vreme, pihalo bo. V četrtek se bo postopno razjasnilo, veter bo slabel. Še bo hladno.

Vodostaji upadajo, a razlivanja bodo še

Danes so sicer možna še razlivanja Ljubljanice in Krke. Vodstaj sicer upada, Krka se bo na območjih vsakoletnih poplav razlivala še predvidoma do torka popoldan.