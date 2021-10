Preberite, če boste kmalu iskali stanovanje v Ljubljani

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana je te dni objavil razpis za oddajo okoli 450 neprofitnih najemnih stanovanj na različnih lokacijah v Ljubljani in tudi na Vrhniki. Stanovanja bodo vseljiva konec leta 2022 oziroma v letih 2023 in 2024. Vloge sprejemajo do vključno 29. oktobra.

Ljubljanski stanovanjski sklad bo od okoli 450 stanovanj 300 stanovanj namenil za oddajo prosilcem, ki glede na dohodek niso zavezanci za plačilo lastne udeležbe in varščine in so uvrščeni na t. i. listo A, poroča STA.

Preostanek stanovanj bo namenil za oddajo v najem tistim prosilcem, ki presegajo v pravilniku določeno mejo dohodka (lista B). Ti so zavezanci morajo pred vselitvijo plačati lastno udeležbo v višini 10 odstotkov vrednosti neprofitnega stanovanja.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so polnoletni državljani Slovenije in, ob upoštevanju vzajemnosti, državljani ostalih članic EU ter osebe s priznanim statusom upravičenca, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, po izbrisu pa so pridobile dovoljenje za stalno prebivanje. Za vse velja, da morajo imeti v času objave razpisa prijavljeno stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana.

Upravičenci za pridobitev neprofitnih stanovanj v najem so tudi žrtve nasilja v družini, osebe, vezane na trajno uporabo invalidskega vozička oziroma trajno pomoč druge osebe in najemniki bivalnih enot na območju Vrhnike, ki so imeli pred vselitvijo stalno prebivališče v Ljubljani.

Prosilci imajo do vključno 29. oktobra čas, da priporočeno po pošti pošljejo svojo prošnjo oziroma jo bodo lahko odložili v predalčnik, ki bo v času uradnih ur glavne pisarne stanovanjskega sklada v recepciji na Zarnikovi 3.

Ob vlogi morajo prosilci priložiti potrdilo o plačani upravni taksi v znesku 22,6 evra. Takse so oproščeni prejemniki socialne denarne pomoči, varstvenega dodatka ali nadomestila za invalidnost.

Pogoj razpisa so objavljeni na spletni strani sklada in občine.