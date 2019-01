Pravnici Verici Trstenjak nagrada za izjavo leta

Večerov Bob leta 2018 za izjavo, ki so jo nocoj razglasili v Mariboru, je pripadel pravnici Verici Trstenjak za izjavo "Politikom sporočam: ne govorite, da podpirate strokovnjake. Podpirate jih le, če so slučajno vaši. In politiki, ne govorite, da podpirate vračanje strokovnjakov iz tujine, ker jim vračanje preprečujete."

Izbor Boba leta - po mnenju bralcev Večera in širše slovenske javnosti najboljše izjave, objavljene minulo leto v Večeru - je potekal že 20. leto zapored. Kot je povedal odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik, ima letošnja zmagovalka, ki že dolgo v pomembni meri dela in ustvarja onkraj slovenskih meja, o vračanju, njegovih omejitvah in ovirah, postavljenih na pot, svoje mnenje, izkušnje in močno sporočilo.

"Naša naloga je, da povemo, kaj je prav in kaj ni"

Trstenjakova pa je Stepišniku predala bob, ker se po njenih besedah slovenski mediji trudijo ločiti plevel od fižola. Dejala je tudi, da je možno z besedo izreči kritiko na dostojen način. "Naša naloga je, da povemo, kaj je prav in kaj ni," je še dejala Trstenjakova in dodala, da je bila njena izjava namenjena politikom, ki bi morali poskrbeti, da bodo mladi imeli motivacijo, da bodo pridobivali nova znanja in da se bodo radi vračali v domovino.

Med nominiranci za nagrado so bili še:

publicist Rok Vevar z izjavo: "So reči, pri katerih država ne sme varčevati, razen če leta 1991 morda nismo ustanovili podjetja.",

- pesnica Anja Golob z izjavo: "Zase v družbi ni mogoče pričakovati drugačne obravnave od te, ki smo jo sami sposobni do soljudi, posebej teh, s katerimi se ne strinjamo." ter

- pisatelj Goran Vojnović z izjavo "Še nikoli nismo imeli toliko pripomočkov za komuniciranje, a komunicirali tako malo. Literatura te sili, da prisluhneš nekomu, ki mu v realnosti ne bi."

Kdo so bili ostali nominiranci?

Ob njih so se med nominiranci našli tudi frančiškan Bogdan Knavs z izjavo: "Ko srečamo ljudi v stiski, vidimo, da so kot mi, s svojimi kvalitetami in s svojimi mejami. Ko jih spoznamo, se jih več ne bojimo. Zelo pa se moramo varovati "lažnih novic", ki podžigajo naše strahove.", pisatelj Tone Partljič z izjavo: "Ne razumem, kako lahko vlado v teh dneh sestavlja cela Slovenija, na volitve pa je šel le vsak drugi Slovenec." ter fizik Matjaž Perc z izjavo: "Morda pa nam le uspe prehod v stanje, kjer se bomo vsi zavedali, kaj bomo izgubili, če bo ostalo vse po starem."

Profesorica Majda Rižnar je izjavila: "Kot družba se bomo morali upočasniti. Da ne bomo imeli dedki in babice slabe vesti zaradi požrešnega kapitalizma, ki vnukom krade čas staršev, nam pa prepotrebni počitek.", menedžer Boštjan Gorjup je dejal: "Naša največja težava ta trenutek je enormen odliv mladih v tujino. Nam se hiša ruši v temeljih. Kaže, da smo preslišali vse alarme. Brez prispevka teh možganov pri nas ne bo razvoja in napredka.". Teolog Branko Cestnik pa je avtor izjave: "Praznik združuje. Če razdružuje, ni praznik."

Lani je nagrada pripadla poveljniku enot Teritorialne obrambe pri obrambi Šentilja Srečku Cehnarju za izjavo "Soborci me sprašujejo, ali smo se borili za pravo stvar. Za domovino že, in če bi bilo treba, še stokrat. Ne pa za elite, ki so se okoristile brez moralnih in etičnih zadržkov. Kako jih ni sram?"