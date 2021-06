Pozor, ste kupili to mleko?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podjetje Ljubljanske mlekarne je iz prodaje odpoklicalo sveže polnomastno mleko Mu (3,5 odstotka mlečne maščobe) in sveže polnomastno mleko (3,5 odstotka mlečne maščobe) zaradi prisotnosti enterobakterije. Izdelek je lahko nevaren za zdravje potrošnika, so sporočili iz podjetja.

Sveže polnomastno mleko Mu je pakirano v litrsko embalažo tetrapak, sveže polnomastno mleko pa v desetlitrsko vrečo. Oba izdelka imata rok uporabe 4. julij 2021.

Izdelek je v primeru prisotnosti enterobakterije lahko nevaren za zdravje potrošnika. Lahko ga vrnejo na prodajno mesto, kjer so ga kupili, in zahtevajo povrnitev kupnine. Če izdelek pred uporabo prekuhajo, ni nevarnosti za zdravje potrošnika, so še sporočili iz podjetja.